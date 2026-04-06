Жилье для военных в 2026 году: какие варианты реально доступны

Военные в Украине в 2026 году могут получить жилье через несколько государственных программ, в частности воспользоваться ипотекой "еОселя" или жилищным ваучером. Каждый из этих вариантов имеет свои условия, ограничения и порядок получения, которые напрямую влияют на доступность жилья.

Как работает еОселя для военных?

Программа "еОселя" позволяет военным приобрести жилье в ипотеку под 3% годовых, пишет 24 Канал.

Она охватывает как новостройки, так и вторичный рынок, что расширяет выбор для покупателей, отмечается на сайте "еОсели".

Основное условие – для одного человека предусмотрено 52,5 квадратного метра, а на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр. Если жилье превышает эти показатели, разницу нужно платить самостоятельно.

Хотя "еОселя" позволяет купить жилье быстрее, чем другие варианты, но требует стабильного дохода и готовности покрывать дополнительные расходы в случае превышения площади.

Кто из военных может получить бесплатное жилье?

Бесплатное жилье могут получить военные, которые имеют не менее 20 лет выслуги и состоят на квартирном учете. Без этого стать в очередь невозможно.

Квартиры предоставляют из государственного жилищного фонда или покупают за бюджетные средства. В первую очередь жилье получают семьи погибших военных, люди с инвалидностью и другие льготные категории.

Ожидание может длиться годами, поскольку очередь формируется постепенно и зависит от финансирования и наличия квартир в государственном фонде.

Что такое жилищный ваучер и как он работает?

Жилищный ваучер – это денежная компенсация, которую государство предоставляет отдельным категориям военных. Сумма может достигать до 2 миллионов гривен, отмечают в Дии.

Получить ее могут участники боевых действий и люди с инвалидностью. Деньги не выдают просто как выплату – их используют для покупки жилья.

Компенсацию можно направить на первый взнос по ипотеке или на частичное погашение кредита. Это позволяет совместить ваучер с программой "еОселя".

Какие документы нужны для получения жилья?

Чтобы получить жилье или стать в очередь, военный подает рапорт и пакет документов. В него входят справка о месте жительства, информация о составе семьи и подтверждение льгот.

После подачи документы проверяют, а решение принимает жилищная комиссия. Именно она определяет, включать ли военного в очередь и когда он сможет получить жилье.

Почему военные часто не могут купить жилье?