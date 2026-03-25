Жилищные ваучеры для ВПЛ профинансировали: кто получит до 2 миллионов гривен

Правительство начало финансирование жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Программа позволяет получить до 2 миллионов гривен на жилье, но количество получателей ограничено из-за дефицита средств.

Кто получит жилищные ваучеры и сколько средств выделило государство?

Финансирование жилищных ваучеров происходит в рамках программы "еВідновлення". В этом году государство выделило 6,6 миллиарда гривен, что позволит обеспечить жильем более 3,3 тысячи семей, отметили на Правительственном портале.

Получить помощь могут ВПО с ВОТ, которые относятся к уязвимым категориям. Речь идет об участниках боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, пишет Министерство развития общин.

Размер одного жилищного ваучера составляет до 2 миллионов гривен на семью. Сумма определяется индивидуально в зависимости от состава семьи и других условий программы.

Спрос на программу значительно превышает ее возможности. После запуска подачи заявлений в декабре 2025 поступило более 32 тысяч заявок, из которых около 20 тысяч получили положительные решения, но ожидают финансирования. В 2026 году имеющийся ресурс позволяет обеспечить лишь часть заявителей.

На что можно потратить жилищный ваучер?

Жилищный ваучер имеет целевое назначение и может быть использован только на обеспечение жильем. Программа предусматривает несколько вариантов использования средств в зависимости от потребностей получателя.

В частности, ваучер можно направить на:

покупку жилья на первичном рынке;

покупку жилья на вторичном рынке;

инвестирование в новостройку;

строительство частного дома;

погашение ипотечного кредита;

первый взнос по ипотеке.

Важно, что средства не выдаются наличными, а перечисляются непосредственно на приобретение жилья. После его активизации получатель имеет ограниченный срок, ориентировочно 60 дней, чтобы воспользоваться ваучером.

Как подать заявку на получение ваучера?

Подать заявку на получение жилищного ваучера можно через приложение Дія. Именно дата подачи определяет место заявителя в очереди на финансирование.

После подачи заявки информацию проверяют уполномоченные органы. В случае положительного решения заявитель получает подтверждение и переходит к этапу финансирования, объясняет нардеп Павел Фролов.

Дополнительно предусмотрено расширение возможностей подачи заявлений. В частности, в будущем это можно будет сделать через ЦНАП или с участием нотариусов, однако пока основным инструментом остается Дия.

