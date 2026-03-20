Как именно используют средства для мариупольцев?

Финансирование пойдет на строительство социального арендного жилья для переселенцев из Мариуполя, пишет Алексей Кулеба в соцсетях.

Квартиры будут оставаться в коммунальной собственности, а жители смогут проживать в них на условиях льготной аренды. Программа рассчитана на людей, которые полностью потеряли жилье из-за боевых действий и оккупации города.

В рамках этого финансирования жилье получат сотни семей. Такой формат уже применяют в государственных программах для ВПО, когда создают фонд социального жилья для длительного проживания.

Алексей Кулеба Министр развития общин и территорий Жилой квартал в Белой Церкви один из примеров масштабирования модели муниципального жилья по всей Украине. Восстановление жилья и создание стабильных условий для внутренне перемещенных лиц – ключевая задача и центральный элемент восстановления. Этот проект символично называется "Мой дом. Украина". Доступное арендное жилье – ключевой фактор возвращения к нормальной жизни и возможности планировать будущее.

Социальное жилье предусматривает умеренную плату за пользование и четкие правила проживания. Это вариант для тех, кто не имеет возможности приобрести собственное жилье даже при поддержке государства.

Что известно о других программах для переселенцев?

Также на жилищные программы для переселенцев с временно оккупированных территорий правительство дополнительно направило 7,7 миллиарда гривен, сообщила Юлия Свириденко.

Наибольшую часть этой суммы, 6,6 миллиарда гривен, получит программа "еВідновлення" для ВПО. Благодаря этим средствам жилье смогут приобрести более 3 300 семей, которые имеют статус участника боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны.

Государство будет выдавать жилищные ваучеры на сумму до 2 миллионов гривен на одного человека или семью, чьи дома остались на временно оккупированной территории. Эти средства можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынке, а также для первого взноса или погашения ипотечного кредита на новостройку.

Важно! Подать заявку на программу "еВідновлення" по компоненту "Жилье для ВПЛ с ВОТ" можно через приложение "Дія". Впоследствии такая возможность появится также в ЦПАУ и у нотариусов.

Какие условия ипотеки предлагают переселенцам?