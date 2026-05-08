Аренда в Германии может неприятно удивить украинцев: что надо проверить еще до заселения

Аренда жилья в Германии для многих украинцев становится испытанием еще до подписания договора. Из-за незнания местных правил люди рискуют потерять деньги, получить неожиданные счета или столкнуться с проблемами уже после заселения.

Что нужно проверить перед арендой квартиры?

Перед заселением стоит подробно зафиксировать состояние жилья, рассказала в соцсетях блогер Ася под ником lunagarskaya.

Речь идет не только о мебели или технике, но и стены, пол, розетки и другие детали. Фото и видео могут стать доказательством, если впоследствии возникнет спор с владельцем квартиры.

Если перед подписанием договора ты не зафиксируешь все – ты потом не докажешь, что это не ты сломал,

– объясняет Ася.

Также важно сразу записать показатели счетчиков. В Германии коммунальные услуги часто пересчитывают раз в год, поэтому без доказательств арендатор может получить значительно больший счет.

Отдельно советуют внимательно читать договор. Украинцы нередко путают базовую арендную плату с суммой вместе с коммунальными услугами. Поэтому реальная стоимость жилья оказывается выше, чем ожидалось изначально.

На самом деле арендная плата это лишь часть расходов. Иностранцу стоит подготовить заранее сумму в несколько раз больше стоимости месячной аренды, пишет Visit Ukraine.

Стоит также уточнить условия возврата залога. В Германии он может составлять несколько месячных оплат, а сами деньги арендатору иногда возвращают только через несколько месяцев после выезда.

Какие права имеют арендаторы в Германии?

Немецкое законодательство достаточно жестко защищает арендаторов. Если в квартире ломается техника или возникают неисправности не по вине жильца, оплачивать ремонт должен владелец жилья.

Арендодатель также не может без предупреждения заходить в квартиру или оставлять себе дубликат ключей. В некоторых случаях арендатор даже имеет право изменить замок для собственной безопасности.

Для многих украинцев неожиданностью становится и то, что владелец жилья не имеет права разглашать информацию о социальных выплатах или помощи от центра занятости. В Германии приватность арендаторов защищают значительно строже, чем привыкли многие украинцы.

Если владелец квартиры пишет в объявлении, что нельзя с маленькими животными, по закону Германии ты можешь заселиться и потом поставить владельца перед фактом – у меня есть кот... И по закону ты будешь прав,

– рассказала блогерша.

Кроме того, владелец квартиры не может просто так выселить арендатора без законных оснований. Даже после продажи жилья договор аренды обычно остается в силе.

Почему украинцы могут потерять деньги?

Одной из самых распространенных проблем становится досрочное расторжение договора. В Германии это часто влечет за собой дополнительные расходы или штрафы, поэтому условия выезда нужно внимательно читать еще до подписания документов.

Еще одна проблема – регулярное повышение арендной платы. Владельцы квартир могут пересматривать стоимость жилья примерно раз в 15 месяцев, а иногда сумма возрастает сразу на 20 – 30%. Из-за этого арендаторам советуют заранее готовиться к возможному подорожанию аренды.

При выселении арендаторы тоже рискуют потерять часть денег. Если человек не сохранит документы, фото квартиры или подтверждение оплат, часть залога ему могут не вернуть.

Почему может быть трудно найти жилье?

Владельцы недвижимости в Германии выбирают арендаторов очень тщательно. Предпочтение обычно отдают тем, кто имеет постоянную работу, стабильный доход и положительную кредитную историю в Германии.

Дополнительные трудности создает бюрократия. Нужно подготовить пакет документов, заполнить анкеты и быть готовым быстро приехать на просмотр. Поэтому поиск жилья может длиться неделями или даже месяцами, особенно в Берлине и Мюнхене.