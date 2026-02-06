Будет ли выгодно сдавать жилье официально: какие изменения готовит правительство

В Украине планируют изменить правила аренды жилья, чтобы вывести рынок из тени. Для владельцев квартир готовят новые налоговые условия и цифровые инструменты регистрации, которые должны сделать официальную аренду проще и выгоднее.

Что именно предлагают изменить для арендодателей?

Государство стремится сделать официальную аренду простой и экономически целесообразной для владельцев, пишет в соцсетях Елена Шуляк.

Смотрите также Новые ограничения "еОсели": из-за чего могут отказать в ипотеке в 2026 году

Также депутат опровергла информацию, которую активно распространяют соцсети, о введении больших штрафов за аренду жилья без договора.

Елена Шуляк Народный депутат Украины Рынок аренды в Украине сейчас находится в стадии дикого капитализма. Никто ни за что не отвечает, никто не защищен, и все это умножено на тотальную тень и тотальную неуплату налогов. Но штрафы без реформы – это как лечить открытый перелом прикладыванием листочка подорожника. Эффект будет одинаковый. Нулевой.

В первую очередь правительство планирует пересмотр налоговой нагрузки на доход от сдачи жилья. Обсуждают возможность снижения ставок до 5 – 7%, чтобы декларирование доходов стало более выгодным, чем работа в тени.

Параллельно планируют ввести обязательную регистрацию договоров аренды в государственной системе. Рассматривается формат онлайн регистрации через сервис Дія. Если жилье сдают без официально оформленного договора, для владельцев могут предусмотреть штрафы.

Также предусмотрена техническая интеграция различных государственных реестров. Это позволит видеть реальные объемы рынка аренды и эффективнее контролировать уплату налогов с такого дохода.

Почему хотят сделать договоры аренды обязательными?

Одна из причин это большая доля теневой аренды в Украине. Многие квартиры сдаются без документов, поэтому стороны фактически остаются без правовой защиты, а бюджет не получает налоги.

К слову, официально зарегистрированный договор фиксирует права и обязанности собственника и арендатора. В случае конфликта можно опираться на документ, в котором прописаны условия оплаты, сроки проживания и порядок расторжения соглашения.

Какие выгоды обещают тем, кто выйдет из тени?

Владельцам, которые будут работать официально, обещают понятные и стабильные правила. Задекларированный доход от аренды можно будет официально подтвердить при обращении в банки для получения кредитов или ипотеки.

Также легальная сдача жилья уменьшает риски штрафов и претензий со стороны налоговой службы. Официальный договор дисциплинирует и арендаторов, ведь все условия проживания и платежи зафиксированы письменно.

Отдельно отмечают, что прозрачные правила должны упростить взаимодействие между владельцами жилья, арендаторами и государственными структурами, когда все данные об аренде будут официально зафиксированы.

Какой штраф грозит за неофициальную аренду?

Арендодатели, которые сдают квартиру без оформления договора и уплаты обязательных налогов, могут получить штраф от 51 тысячи до 85 тысяч гривен.

Кроме существенных финансовых взысканий, выявленные нарушения автоматически приводят к проверкам и переопределению обязательств. Это означает, что арендодателю придется не только уплатить штраф, но и компенсировать весь объем неуплаченных налогов с начислением дополнительных платежей.