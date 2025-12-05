Правительство приняло Госбюджет на 2026 год: что изменится в обеспечении жильем украинцев
- Правительство Украины увеличило финансирование жилищных программ на 2026 год, выделив 5,7 миллиарда гривен для восстановления поврежденного жилья и поддержки граждан, потерявших жилье.
- Программа "еВідновлення" получила расширенное финансирование, включая 6,7 миллиарда гривен на компенсации за уничтоженное жилье и 14 миллиардов гривен на жилищные ваучеры для ВПО.
В этом году в бюджете предусмотрено 5,7 миллиарда гривен на жилье. Главными направлениями стала поддержка граждан, потерявших жилье, и программа "еВідновлення".
Что изменится в жилищной политике?
Правительство усиливает финансирование жилищных программ, поскольку запрос на восстановление и обеспечение жильем остается одним из самых масштабных, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Бюджет предусматривает расширение механизмов компенсаций, модернизацию программ восстановления и увеличение финансового ресурса для регионов, которые проводят масштабные восстановительные работы.
Важно! Существенная часть средств направляется на ремонт и реконструкцию многоквартирного и частного жилья, разрушенного в результате боевых действий. Громады получат дополнительную поддержку на проекты, связанные с обустройством временного и социального жилья.
Местные органы будут совершенствовать модели распределения жилья и следить за приоритетностью восстановления.
Для кого предусмотрены основные программы?
В 2026 году продолжает действовать комплекс поддержки для ветеранов и ВПЛ. Наибольшая часть средств направляется тем, кто нуждается в жилье или компенсациях из-за последствий войны.
Основными получателями помощи станут:
- граждане, чье жилье разрушено или повреждено;
- ветераны, в частности военнослужащие с инвалидностью 1 и 2 группы;
- общины с большим количеством внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в расширении жилищного фонда.
Для этих категорий бюджет обеспечивает возможность получить компенсацию, новое жилье или доступ к программам, которые финансируют ремонт и создание социального и временного жилья.
Какое финансирование предусмотрено для программы еВідновлення?
В 2026 году программа еВідновлення получит расширенное финансирование, что позволит охватить больше граждан, которые потеряли жилье или нуждаются в поддержке для приобретения нового.
Распределение средств будет происходить так:
- 6,7 миллиардов гривен на компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье;
- 14 миллиардов гривен на жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий;
- 154 миллионов гривен на программы льготных ипотечных кредитов для ВПО и ветеранов.
У Министерстве развития общин отмечают, что программа в значительной степени формируется при поддержке международных партнеров. Предварительные договоренности предусматривают:
- 200 миллионов евро на компенсацию за уничтоженное жилье;
- 120 миллионов евро на новый компонент жилищных ваучеров для ВПЛ с ВОТ;
- 50 миллионов евро на льготное ипотечное кредитование для внутренне перемещенных лиц.
Дополнительно продолжаются переговоры со Всемирным банком по привлечению еще 225 миллионов евро. Это финансирование позволит расширить охват программы и ускорить восстановление жилищного фонда в пострадавших регионах.
Кто сможет получить жилищный ваучер на 2 миллиона гривен?
С 1 декабря переселенцы с ВОТ, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны, могут подать заявку на жилищный ваучер через приложение Дія.
Ваучер можно использовать для покупки жилья, финансирования строительства или погашения ипотеки, с ограничением на отчуждение жилья в течение пяти лет.