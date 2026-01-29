До 300 тысяч на энергонезависимость дома: как будет работать новая программа "СвітлоДім"

Кабинет Министров принял решение о запуске новой программы поддержки многоквартирных домов в условиях проблем с электроснабжением. Речь идет о помощи жильцам, которые вынуждены жить во время длительных отключений света.

Как будет работать новая программа?

Программа "СвітлоДім" предусматривает государственное финансирование для обеспечения автономного электропитания жилых домов, сообщила в соцсетях Юлия Свириденко.

Поддержку смогут получить ОСМД и жилищные кооперативы, а также управляющие многоквартирных домов независимо от формы собственности.

Размер помощи составит от 100 до 300 тысяч гривен на один дом. Эти средства разрешено направить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого оборудования, которое поможет поддерживать базовые потребности дома во время обесточивания.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Дию. Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки. Использовать средства нужно за 45 дней.

Программа будет действовать только в общинах, где зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике. Первыми ее запустят в Киеве и Киевской области. О начале подачи заявок Минразвития должны сообщить позже.

Какой еще жилой проект готовит государство?

Параллельно работают над другим направлением в сфере жилья, сообщают Минразвития. Правительство вместе с международной организацией Habitat for Humanity запускает пилотный проект по созданию социального жилья для внутренне перемещенных лиц.

Первый этап стартует в феврале – марте 2026 года. Специалисты осмотрят около 60 объектов в трех областях – Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской. После технической оценки определят, какие здания лучше всего подходят для реконструкции под квартиры для переселенцев.

Следующий шаг запланирован на апрель – май. Тогда должны подготовить план перестройки для 10 – 15 отобранных зданий с расчетами стоимости переоборудования и объемов работ.

Отдельно готовят запуск цифровой системы учета социального жилья для ВПО. Ее планируют запустить осенью 2026, чтобы общины видели доступные объекты и могли планировать дальнейшее расширение программы.