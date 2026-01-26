В каких регионах будут искать здания для жилья?

Министерство развития общин и территорий вместе с международной организацией Habitat for Humanity начало отбор недвижимости, которую можно переоборудовать под жилье, сообщили на веб-странице Минразвития.

Первый этап охватывает три области:

Киевская;

Ивано-Франковская;

Полтавская.

В течение февраля – марта специалисты должны осмотреть около 60 зданий, которые сейчас не используются или используются частично. Это могут быть административные здания, общежития и другие помещения, что по техническим характеристикам пригодны для переоборудования под жилье.

Параллельно формируется цифровая база потенциальных объектов с географическими координатами и основными техническими данными. В дальнейшем ее планируют интегрировать в информационно аналитическую жилищную систему,, которая будет использоваться при планировании размещения внутренне перемещенных лиц.

Когда появятся первые проекты жилья?

После проверок весной начнется отбор лучших вариантов. Уже в апреле и мае 2026 года планируют подготовить детальные инвестиционные предложения для 10 – 15 объектов.

Для каждого здания посчитают стоимость реконструкции, определят объем работ и возможные источники финансирования. Именно эти объекты могут стать первыми примерами нового формата социального жилья в Украине.

Также во время этой работы сформируют набор практических решений для громад. Это нужно, чтобы в будущем подобные проекты можно было запускать быстрее и без лишней бюрократии в других регионах.

Почему проекты имеют ключевое значение?

Наталья Козловская Заместитель министра развития общин и территорий Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить различные подходы финансовые, управленческие, социальные перед масштабированием на национальном уровне. Также на основе этого опыта мы готовим законопроект о социальном жилье.

К работе привлечена международная организация Habitat for Humanity, которая предоставляет техническую и экспертную поддержку. Партнерство должно помочь применить международный опыт в сфере доступного жилья и подготовить модель, которую можно масштабировать на другие регионы.

Что изменил новый закон о жилищной политике?

Верховная Рада приняла закон, что отменяет советский Жилищный кодекс и вводит новые механизмы доступа к жилью. Новый закон предусматривает создание информационной системы, введение финансовых инструментов для обеспечения жильем, предоставления социального жилья и компенсаций за уничтоженное во время войны жилье.

По словам Елены Шуляк, одной из ключевых новаций является механизм аренды жилья с последующим выкупом. Он предусматривает возможность для граждан, которые длительное время арендуют жилье, приобрести его в собственность. Право на выкуп можно будет реализовать после 10 лет аренды.