Жилье могут не найти в реестре: кому нужно обратиться в ЦПАУ или к нотариусу

Владельцам квартир и домов советуют проверить, внесена ли их недвижимость в Государственный реестр вещных прав. Отсутствие записи может создать проблемы при продаже жилья, оформлении наследства или участия в государственных программах.

Что такое Государственный реестр вещных прав и зачем он нужен?

Государственный реестр прав на недвижимое имущество является официальной электронной базой, в которой хранится информация о недвижимости и правах на нее, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Смотрите также Документ о праве собственности на дом: что должен знать каждый владелец

В реестре указываются владельцы, дата приобретения права, а также наличие обременений, в частности ипотеки или арестов. Реестр начал работать с 2013 года.

Важно! Вся недвижимость, оформлена после этой даты, автоматически вносится в базу при нотариальном оформлении сделок. В то же время жилье, которое было зарегистрировано до 2013 года, могло остаться только в архивах БТИ и не попасть в электронную систему.

Как проверить, есть ли квартира или дом в реестре?

Проверить наличие недвижимости в реестре можно онлайн или оффлайн. Самый удобный способ – это воспользоваться порталом или приложением Дия. Там доступна услуга получения информации из Государственного реестра вещных прав. Пользователю нужно указать данные об объекте и заказать выписку.

Также проверку можно осуществить через ЦПАУ, у нотариуса или через электронные сервисы Министерства юстиции. По результату формируется официальный документ в электронном или бумажном виде, который подтверждает наличие или отсутствие записи в реестре.

Теряет ли владелец право, если жилья нет в реестре?

В комментариях для УНИАН нотариус Наталья Манойло объяснила, что отсутствие данных в реестре не отменяет право собственности. Если квартира или дом были законно оформлены до 2013 года, соответствующие документы остаются в силе.

Обратите внимание! Отсутствие записи может усложнить практические вопросы. Например, без выписки из реестра сложнее продать жилье, подарить его или оформить наследство. Также могут возникнуть трудности с участием в государственных программах компенсаций или помощи.

Кому стоит проверить данные в реестре?

Проверка особенно актуальна для владельцев, которые получили право на недвижимость много лет назад. Это касается жилья, которое было приватизировано или приобретено до запуска электронного реестра.

Также проверить данные стоит тем, кто планирует сделки с недвижимостью кто планирует сделки с недвижимостью, оформление наследства или хочет быть уверенным в отсутствии арестов или других ограничений. Даже если жилье используется давно и без проблем, актуальная информация в реестре поможет избежать неожиданностей.

Что делать, если недвижимости нет в реестре?

Если выяснилось, что квартира или дом отсутствуют в реестре, владелец может внести данные самостоятельно. Для этого нужно обратиться к нотариусу, государственному регистратору или ЦНАПу.

Обычно необходимы паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие право собственности. После подачи заявления и проверки документов информацию вносят в реестр, а владелец получает официальную выписку.

Какие проблемы могут возникнуть при регистрации?