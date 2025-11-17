Кто является владельцем неприватизированной квартиры в 2025 году
- Неприватизированная квартира принадлежит государству или местной общине до момента приватизации жильцами.
- Жители неприватизированных квартир не могут продавать, передавать по наследству или использовать их в качестве залога.
Неприватизированная квартира – это жилье, которое жители используют, но владельцем обычно являются государственные структуры. Граждане Украины могут приватизировать такое жилье.
Пока житель не подал документы на приватизацию – жилье юридически не считается частной собственностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Когда квартира считается неприватизированной?
Если квартира остается в государственном или коммунальном жилищном фонде, она считается неприватизированной. Обычно такое жилье предоставляют по договору найма или как социальное.
Кто является владельцем неприватизированной квартиры?
Неприватизированная квартира всегда принадлежит государству или местной общине. Такие квартиры входят в жилищный фонд, а соответствующие органы власти ведут учет, отвечают за предоставление жилья и принимают решение о его дальнейшей передаче в собственность.
Житель неприватизированной квартиры пользуется жильем, но не владеет им. Даже если семья проживает там десятки лет, без подачи документов на приватизацию, квартира остается собственностью государства.
До момента приватизации жильцы не могут:
- продавать или дарить квартиру;
- обменивать ее как собственное жилье;
- передавать по наследству;
- использовать как залог или иной вид имущественного обеспечения.
Какие права имеют жители неприватизированной квартиры?
По Конституции Украины, человек, который проживает в неприватизированной квартире, имеет право:
- проживать в ней постоянно;
- регистрировать место жительства;
- пользоваться жильем в соответствии с условиями.
Можно ли приватизировать квартиру бесплатно?
Бесплатная приватизация квартиры возможна для граждан Украины, которые законно проживают в государственном или коммунальном жилье и соответствуют установленным нормам площади.
Процедура включает получение свидетельства о праве собственности через местную администрацию и длится до 30 дней, причем отказ возможен в случае нарушений или несоответствия жилья нормативам.