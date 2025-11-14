Кто имеет право на бесплатную приватизацию квартиры в 2025 году

Бесплатная приватизация квартиры – это возможность для граждан Украины, проживающих в государственном или коммунальном жилье. Процедура имеет четкие юридические правила, а процесс оформления иногда непонятен.

Кто имеет право на бесплатную приватизацию квартиры?

Законодательство определяет перечень требований, при которых гражданин может воспользоваться правом на бесплатную приватизацию квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Это право могут получить только граждане Украины, проживающие в государственном или коммунальном жилом фонде по договору найма или другим документом, подтверждающим пользование квартирой.

Основные условия бесплатной приватизации:

гражданство Украины;

законное проживание в жилье государственного или коммунального фонда;

приватизация возможна только один раз в жизни;

участие в приватизации имеют право принимать все зарегистрированные члены семьи, которые также не использовали свое право ранее;

жилье соответствует нормам: 21 квадратный метр общей площади на каждого жильца и 10 квадратных метров на семью;

избыточные квадратные метры приватизируются на условиях доплаты;

помещение не входит в перечень жилья, не подлежащего приватизации (служебные квартиры, аварийные дома, отдельные общежития и т.д.).

Если все условия выполнены, гражданин может инициировать процедуру приватизации. Важно также получить согласие всех зарегистрированных жильцов, которые будут участвовать в оформлении права собственности.

Как получить свидетельство о праве собственности?

После проведения приватизации следующим этапом является оформление свидетельства о праве собственности, сообщает Действие. Именно этот документ подтверждает, что квартира перешла в частную собственность, и дает возможность осуществлять государственную регистрацию права.

Оформление осуществляется через местную администрацию, балансодержатель жилищного фонда и органы местного самоуправления. Заявитель лично или по почте подает ходатайство об оформлении права собственности.

Документы, необходимые для оформления свидетельства:

паспорт и идентификационный код заявителя;

документы членов семьи, зарегистрированных в квартире;

справка о регистрации места жительства всех жильцов;

технический паспорт на квартиру;

подтверждение, что право на бесплатную приватизацию ранее не использовалось;

в случае избыточной площади – документ о доплате или подтверждение льготы.

Важно! После подачи всех документов орган приватизации проверяет основания для передачи жилья в собственность и принимает решение. В случае положительного ответа заявителю выдается свидетельство о праве собственности. Далее документ подлежит государственной регистрации через ЦНАП или нотариуса.

Срок оформления составляет до 30 календарных дней. Бесплатной является именно приватизация в пределах установленных норм площади, а оплата касается только оформления документов.

Отказать могут в случаях, когда жилье не подлежит приватизации или документы поданы с нарушениями.

