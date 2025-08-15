Что будет, если не приватизировать землю возле дома?

Если земля, на которой стоит дом, находящийся в пользовании, будет не приватизированной, то этот участок невозможно будет ни продать, ни обменять, передает 24 Канал. Итак, прежде всего надо присвоить земельному участку кадастровый номер.

Читайте также Что можно строить на земле своего пая

Чтобы его получить, следует обратиться в землеустроительную организацию, которая имеет в своем составе сертифицированных инженеров-землеустроителей, которые осуществят разработку документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) на земельный участок с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

Инженер-геодезист проведет геодезическую съемку территории участка, зданий и сооружений, что на ней размещены. По результатам геодезических работ будет сформирован план земельного участка. Следующим шагом станет составление технической документации по землеустройству. И уже на основе этой документации сведения об участке будут вноситься в Государственный земельный кадастр.

Обратите внимание! После получения выписки из Государственного земельного кадастра документы можно подавать в орган местного самоуправления для принятия решения сессии о передаче в собственность земельного участка.

Рассмотрев все документы, орган местного самоуправления выносит решение о приватизации земельного участка, которое является основанием для регистрации права собственности. Зарегистрировать собственность или другие права на землю можно через местный центр предоставления административных услуг (ЦНАП), который принимает документы для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, или у нотариуса.

После регистрации своего права собственности в Государственном реестре вещных прав лицо становится полноправным владельцем земельного участка и в дальнейшем может ею распоряжаться.

Важно! Приватизация земли – это передача частным лицам в частную собственность земельных участков из государственной или коммунальной собственности. Согласно Конституции, земля является основным национальным богатством. От имени украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления.