Що буде, якщо не приватизувати землю біля будинку?

Якщо земля, на якій стоїть будинок, що перебуває у користуванні, буде не приватизованою, то цю ділянку неможливо буде ні продати, ні обміняти, передає 24 Канал. Отже, насамперед треба присвоїти земельній ділянці кадастровий номер.

Щоб його отримати, слід звернутися до землевпорядної організації, яка має у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників, які здійснять розробку документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Інженер-геодезист проведе геодезичну зйомку території ділянки, будівель і споруд, що на ній розміщені. За результатами геодезичних робіт буде сформовано план земельної ділянки. Наступним кроком стане складання технічної документації із землеустрою. І вже на основі цієї документації відомості про ділянку будуть вноситися до Державного земельного кадастру.

Зверніть увагу! Після отримання витягу з Державного земельного кадастру документи можна подавати до органу місцевого самоврядування для прийняття рішення сесії про передачу у власність земельної ділянки.

Розглянувши всі документи, орган місцевого самоврядування виносить рішення про приватизацію земельної ділянки, яке є підставою для реєстрації права власності. Зареєструвати власність або інші права на землю можна через місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для державної реєстрації прав на нерухоме майно, або у нотаріуса.

Після реєстрації свого права власності в Державному реєстрі речових прав особа стає повноправним власником земельної ділянки та надалі може нею розпоряджатися.

Важливо! Приватизація землі – це передача приватним особам у приватну власність земельних ділянок із державної або комунальної власності. Відповідно до Конституції, земля є основним національним багатством. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування.