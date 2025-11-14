Хто має право на безкоштовну приватизацію квартири у 2025 році

Безкоштовна приватизація квартири – це можливість для громадян України, які проживають у державному чи комунальному житлі. Процедура має чіткі юридичні правила, а процес оформлення іноді незрозумілий.

Хто має право на безкоштовну приватизацію квартири?

Законодавство визначає перелік вимог, за яких громадянин може скористатися правом на безкоштовну приватизацію квартири, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Це право можуть отримати лише громадяни України, які проживають у державному чи комунальному житловому фонді за договором найму або іншим документом, що підтверджує користування квартирою.

Основні умови безкоштовної приватизації:

громадянство України;

законне проживання у житлі державного або комунального фонду;

приватизація можлива лише один раз у житті;

участь у приватизації мають право брати всі зареєстровані члени сім'ї, які також не використали своє право раніше;

житло відповідає нормам: 21 квадратний метр загальної площі на кожного мешканця і 10 квадратних метрів на сім'ю;

надлишкові квадратні метри приватизуються на умовах доплати;

приміщення не входить до переліку житла, що не підлягає приватизації (службові квартири, аварійні будинки, окремі гуртожитки тощо).

Якщо всі умови виконані, громадянин може ініціювати процедуру приватизації. Важливо також отримати згоду всіх зареєстрованих мешканців, які братимуть участь в оформленні права власності.

Як отримати свідоцтво про право власності?

Після проведення приватизації наступним етапом є оформлення свідоцтва про право власності, повідомляє Дія. Саме цей документ підтверджує, що квартира перейшла у приватну власність, та дає можливість здійснювати державну реєстрацію права.

Оформлення здійснюється через місцеву адміністрацію, балансоутримувач житлового фонду та органи місцевого самоврядування. Заявник особисто або поштою подає клопотання про оформлення права власності.

Документи, необхідні для оформлення свідоцтва:

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

документи членів сім'ї, зареєстрованих у квартирі;

довідка про реєстрацію місця проживання всіх мешканців;

технічний паспорт на квартиру;

підтвердження, що право на безкоштовну приватизацію раніше не використовувалось;

у разі надлишкової площі – документ про доплату або підтвердження пільги.

Важливо! Після подання всіх документів орган приватизації перевіряє підстави для передачі житла у власність та ухвалює рішення. У разі позитивної відповіді заявнику видається свідоцтво про право власності. Далі документ підлягає державній реєстрації через ЦНАП або нотаріуса.

Строк оформлення становить до 30 календарних днів. Безкоштовною є саме приватизація в межах установлених норм площі, а оплата стосується лише оформлення документів.

Відмовити можуть у випадках, коли житло не підлягає приватизації або документи подано з порушеннями.

Як приватизувати земельну ділянку?