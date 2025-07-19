В Англии продают поместье рыцарей-крестоносцев: что не так с домом

На рынке недвижимости Великобритании выставлено средневековое поместье. История этой собственности впечатляет: имение когда-то называли "Иерусалимом Святого Иоанна" и оно изначально использовалось группой монахов, а именно рыцарями-госпитальерами.

Известно, что дом расположен в историческом селе Саттон-ат-Хон, что в графстве Кент, и имеет 8 спален, гостиную и модернизированную кухню, передает 24 Канал со ссылкой на Fox News Digital.

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Чем удивляет имение в Англии?

По данным агентства недвижимости Strutt & Parker, поместье датируется 12 веком. Когда-то он был местной штаб-квартирой и монастырем для рыцарей, которые воевали в крестовых походах.

Этот исторический дом, построен в 1199 году и расположен посреди сада с коттеджем-лоджией и бывшим оленьим парком, расположен в прекрасном, очень частном и защищенном месте,

– говорится в описании.

Поместье состоит из нескольких домов, где главный построен в георгианскую эпоху. Его еще называют "замечательным атмосферным домом исключительного качества". А на восточном конце дома расположена часовня 13 века.

Кроме того, дорога к дому ведет через бывший олений парк, которая начинается возле 2-комнатного коттеджа и заканчивается поворотным с лужайкой перед домом.

Обратите внимание! Поместье продается по цене 3,25 миллиона фунтов стерлингов, что в долларах США 4,4 миллиона.

Какой есть нюанс по покупке английского поместья?

Дело в том, что одним из условий покупки является то, что имение фактически и не продается сразу. Его надо вернуть Национальному фонду менее чем за столетие. То есть срок такой аренды заканчивается 29 сентября 2122 года.

Как рассказал Эдвард Черч, агент по недвижимости, такие объявления о продаже имения являются редкостью.

Это один из самых особенных домов, поскольку он находится под опекой органа, который охраняет дома национального значения,

– сказал Черч.

Однако агент отметил, что в будущем возможно продление аренды.