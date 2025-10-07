По соседству с поместьем Кеннеди: в США продают дом известной актрисы и певицы
- Поместье певицы Джуди Гарленд на Кейп-Коде, США, выставлено на продажу за 6,8 миллиона долларов.
- Дом расположен рядом с комплексом семьи Кеннеди и сохранил много исторических деталей эпохи.
На продажу выставили имение певицы Джуди Гарленд на полуострове Кейп-Коди в США. Он имеет семь комнат и находится в нескольких шагах от пляжа.
За сколько и почему продают дом?
Приморский особняк выставлен на продажу за 6,8 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.
Смотрите также Золото даже в ванной: в Киеве продают квартиру за 3 миллиона долларов
Его продают через 64 года после того, как он служил летним приютом для Джуди Гарленд. Звезда фильма "Волшебник страны Оз" арендовала этот дом в 1961 году.
Из окон открывается вид на залив Нантакет, а большая терраса и крытое крыльцо создают атмосферу типичного летнего приюта Кейп-Кода. Исторический дом сохранил много деталей эпохи, включая сохранившиеся деревянные полы, балочные потолки, встроенные сиденья, арочные дверные проемы и два камина.
Поместье Джуди Гарленд / фото Realtor.com
Поместье Джуди Гарленд / фото Realtor.com
Соседство с имением Кеннеди
Дом расположен прямо через дорогу от культового комплекса семьи Кеннеди в Гайаннис-Порт.
Именно в этом убежище на Кейп-Коди Джон Ф. Кеннеди планировал свою президентскую кампанию летом 1960 года, и именно туда сбежала его жена Джеки после того, как его убили в 1963 году в возрасте 46 лет.
Дом Джуди Гарленд (слева) и имение Кеннеди (справа) / фото Realtor.com
Что известно о Джуди Гарленд?
Джуди Гарленд – американская актриса и певица, известна своими ролями в мюзиклах и драмах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Википедию.
Ее карьера в индустрии развлечений продолжалась 45 из 47 лет ее жизни. Обладательница почетной детской премии "Оскар", "Золотого глобуса", премий Грэмми и Тони. Снялась в более чем 20 фильмах, включительно включая ее самый известный фильм "Волшебник страны Оз".
В 1997 году Джуди Гарленд посмертно получила почетную премию Грэмми за свои достижения, а несколько ее музыкальных записей вошли в Зал славы Грэмми. в 1999 году Американский институт киноискусств включил ее в рейтинг крупнейших кинозвезд века.
Какие еще известные имения продавали в мире?
В марте 2025 года на рынке появился причудливый особняк с атмосферой "Властелина колец". Его создал бывший художник Disney, который, очевидно, вдохновлялся произведениями Джона Толкина. Комплекс признали историческим памятником культуры Лос-Анджелеса.
В феврале в Швейцарии продавали поместье Одри Хепберн. Исторический фермерский дом XVIII века расположен в поселке Толошеназ, что всего в 30 минутах от Женевы. В поместье есть 12 спален и 8 ванных комнат.
В октябре 2024 года миллиардер продавал удивительное поместье на побережье Тихого океана. Его называют копией Версаля и "Песчаным замком". Строительство продолжалось 15 лет.