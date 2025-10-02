Программе "еОселя" исполняется три года. И за это время более 20 тысяч украинцев приобрели жилье на выгодных условиях.

Какие результаты "еОсели" за три года?

Общая сумма выданных кредитов уже превысила 34 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Читайте также Налог на недвижимость: за какую жилую площадь можно не платить

Совместно с Минэкономики запустили "еОселю", чтобы украинцы могли приобрести собственное жилье быстро, удобно и на выгодных условиях. За три года этой возможностью воспользовались уже 20 272 украинца,

– написал Федоров.

Согласно его словам, военные, медики, педагоги и другие молодые специалисты сделали выбор оставаться в Украине и строить здесь будущее. А еще это семьи, в которых сейчас более 12,5 тысяч детей.

Общая сумма выданных кредитов уже превысила 34 миллиарда гривен. Общая площадь приобретенного украинцами жилья по "єОселею" – 1,2 млн квадратных метров,

– сообщил министр.

Обратите внимание! В частности половина людей, которые воспользовались программой – это военные и представители Сил безопасности и обороны. Также "еОселю" активно используют украинцы, которые не имели собственного жилья, а также медики, педагоги, ВПО, ветераны и ученые.

Получат ли через программу жилье ВПО?

В августе первая семья ВПО получила жилье по программе еОселя. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Дело в том, что именно с сентября программа "еОселя" стала доступной для ВПО и жителей прифронтовых территорий.

Государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку и 70% ежемесячных платежей по кредиту в течение первого года, а также покрывает расходы на оформление документов (до 40 тысяч гривен),

– пояснила Юлия Свириденко.

Заметьте! Ожидается, что в этом году по программе кредит получат 9,5 тысяч семей ВПО и жителей прифронтовых регионов.

Могут ли жилье получать бесплатно военные?