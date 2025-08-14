Укр Рус
14 августа, 19:47
Еще одна область присоединилась к программе "еВідновлення": кто и как может получить компенсацию

Алена Захарова
  • Одесская область присоединилась к программе "еВідновлення", позволяющей получить компенсации за поврежденное жилье через "Дію".
  • В программу включено 119 населенных пунктов, жители которых могут оформить статус ВПЛ и получить социальные выплаты.

В Одесской области расширили доступ к государственной программе "еВідновлення". Жители пострадавших громад смогут оформить компенсации за разрушенное или поврежденное жилье через "Дію".

Соответствующие изменения закреплены приказом №1151 Министерства развития общин, передает 24 Канал со ссылкой на "Думская". 

Кто еще получил доступ к программе "еВідновлення"?

В перечень пострадавших территорий включили 119 населенных пунктов семи общин. В список, в частности, вошли:

  • Одесса,
  • Черноморск,
  • Измаил,
  • Килия,
  • Вилково,
  • Затока,
  • Каролино-Бугаз,
  • Овидиополь,
  • Раздельная.

Интересно знать! Программа "еВідновлення" позволяет подавать заявления на компенсацию через портал или приложение "Дія". Решение о расширении действия программы в Одесской области объясняют масштабом разрушений после ракетно-дронных атак, в частности массированного обстрела 26 мая 2025 года.

Должны обеспечить, чтобы каждая семья, чье жилье пострадало, могла рассчитывать на реальную помощь - не на бумаге, а в конкретных сроках, 
– заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.


Разрушенное жилье / Фото Unsplash

Кто может подать заявку?

Податься на "еВідновлення" могут жители населенных пунктов Одесского, Березовского, Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского, Подольского и Раздельнянского районов, чье имущество повреждено или уничтожено из-за войны.

Как подать заявку

  1. Зарегистрироваться в "Дії" (приложение или портал).
  2. Подать заявление о повреждении с доказательствами (фото, документы).
  3. Дождаться рассмотрения и получить компенсацию.
  4. Средства можно направить на ремонт, строительство нового жилья или другие нужды восстановления.
  5. Дополнительные гарантии для пострадавших

Включение в перечень пострадавших территорий открывает жителям право оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получить социальные выплаты, доступ к медицинским и социальным услугам и другим предусмотренным законом льготам.