Программа "Кредит для молодежи" остается одним из важнейших инструментов государственной поддержки для украинцев, которые стремятся приобрести собственное жилье. Она реализуется через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству и местные программы, а ее главная цель - предоставить доступное финансирование молодежи до 36 лет.

Больше о том, что известно о программе и как ею воспользоваться – объяснили эксперты ЛУН, передает 24 Канал.

Смотрите также Худший город для сделок: эксперт назвал город, где труднее всего купить и продать недвижимость

Кто может воспользоваться программой?

Подать заявку могут супруги, где обоим до 35 лет, одинокие молодые люди или неполные семьи с детьми. Исключение действует для ученых со степенью доктора наук: им разрешено брать кредит до 40 лет, если второму из супругов еще нет 36. Важное условие – отсутствие жилья или его несоответствие минимальным социальным нормам.

Какие условия кредита?

процентная ставка – 7% годовых и не меняется на протяжении всего срока;

первый взнос – от 6% стоимости жилья;

срок кредитования – до 20 лет;

погашение обязательное до 55 лет для женщин и до 60 – для мужчин.

Размер кредита зависит от состава семьи и стоимости квадратного метра в регионе. Для семьи из двух человек в Киеве он может достигать 2,7 миллиона гривен.



В Украине обновили условия программы "Кредит для молодежи" / Фото Unsplash

Какое жилье можно приобрести?

Программа распространяется на:

новостройки часть вторичного рынка: квартиры до 50 лет, дома не старше 20 лет или реконструированное жилье с ограничением в возрасте.

Кроме государственной программы, действуют и региональные механизмы поддержки. В некоторых областях они предусматривают более низкий первоначальный взнос или длинный срок выплат. Именно сочетание государственного и местного финансирования ежегодно позволяет выдавать сотни новых кредитов.

Какие еще деньги может получить молодежь в Украине?