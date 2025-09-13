В Украине обновили условия программы "Кредит для молодежи": как получить собственное жилье
- Программа "Кредит для молодежи" предоставляет возможность получить жилье молодежи до 36 лет с процентной ставкой 7% годовых и первым взносом от 6% стоимости жилья.
- Кредитная программа доступна для супругов до 35 лет, одиноких молодых людей, неполных семей с детьми, и ученых со степенью доктора наук до 40 лет, если второму из супругов еще нет 36.
Программа "Кредит для молодежи" остается одним из важнейших инструментов государственной поддержки для украинцев, которые стремятся приобрести собственное жилье. Она реализуется через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству и местные программы, а ее главная цель - предоставить доступное финансирование молодежи до 36 лет.
Больше о том, что известно о программе и как ею воспользоваться – объяснили эксперты ЛУН, передает 24 Канал.
Кто может воспользоваться программой?
Подать заявку могут супруги, где обоим до 35 лет, одинокие молодые люди или неполные семьи с детьми. Исключение действует для ученых со степенью доктора наук: им разрешено брать кредит до 40 лет, если второму из супругов еще нет 36. Важное условие – отсутствие жилья или его несоответствие минимальным социальным нормам.
Какие условия кредита?
- процентная ставка – 7% годовых и не меняется на протяжении всего срока;
- первый взнос – от 6% стоимости жилья;
- срок кредитования – до 20 лет;
- погашение обязательное до 55 лет для женщин и до 60 – для мужчин.
Размер кредита зависит от состава семьи и стоимости квадратного метра в регионе. Для семьи из двух человек в Киеве он может достигать 2,7 миллиона гривен.
В Украине обновили условия программы "Кредит для молодежи" / Фото Unsplash
Какое жилье можно приобрести?
Программа распространяется на:
- новостройки
- часть вторичного рынка: квартиры до 50 лет, дома не старше 20 лет или реконструированное жилье с ограничением в возрасте.
Кроме государственной программы, действуют и региональные механизмы поддержки. В некоторых областях они предусматривают более низкий первоначальный взнос или длинный срок выплат. Именно сочетание государственного и местного финансирования ежегодно позволяет выдавать сотни новых кредитов.
Какие еще деньги может получить молодежь в Украине?
- Ранее мы писали о том, что молодые украинцы в возрасте 18 – 25 лет получают гранты до 150 тысяч гривен для запуска бизнеса в рамках программы "Власна справа", с 40 победителями.
- Интересно, что большинство получателей микрогрантов – женщины, которые составляют две трети всех участников программы.