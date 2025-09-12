Именно там заключается наименьшее количество сделок. Об этом сообщил соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, передает 24 Канал.
Что происходит с рынком недвижимости в Харькове?
По словам Дениса Шульги, там рынок фактически "заморозился" еще в начале полномасштабной войны, и сделки происходят крайне редко. Подобные проблемы наблюдаются в:
- Херсоне,
- Запорожье,
- Николаеве,
- Днепре.
Там активность покупателей и продавцов остается очень низкой.
Харьков / Фото Unsplash
Где ситуация противоположная?
Зато в Одессе рынок демонстрирует большую динамику, а наибольший потенциал, по мнению эксперта, имеет Киев. В столице формируется отложенный спрос: покупатели не спешат заключать сделки не из-за недостатка средств, а из-за ожидания стабильности.
Как только ситуация нормализуется, Киев может резко "выстрелить" и стать номером один,
– прогнозирует Шульга.
Однако безоговорочным лидером по объему сделок сегодня является Львов. Именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там существенно завышены. Спрос поддерживают преимущественно жители области и западных регионов, которые стремятся переехать в большой город с перспективами.
Квартиры в новостройках Львова: какие цены в августе 2025 года
- В новостройках Львова средняя цена за квадратный метр составляет более 57 000 квадратный метр составляет более 57 000 гривен. Самые высокие цены на квартиры в новостройках наблюдаются в Лычаковском и Франковском районах.
- Рост стоимости жилья на первичном рынке Львова объясняется несколькими основными факторами, среди которых массовое переселение в западные регионы, инфляция и подорожание строительства, ограниченное количество новых проектов и привлекательность для инвесторов.