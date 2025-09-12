Саме там укладається найменша кількість угод. Про це повідомив співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, передає 24 Канал.
Що відбувається з ринком нерухомості у Харкові?
За словами Дениса Шульги, там ринок фактично "заморозився" ще на початку повномасштабної війни, і угоди відбуваються вкрай рідко. Подібні проблеми спостерігаються у:
- Херсоні,
- Запоріжжі,
- Миколаєві,
- Дніпрі.
Там активність покупців і продавців залишається дуже низькою.
Харків / Фото Unsplash
Де ситуація протилежна?
Натомість в Одесі ринок демонструє більшу динаміку, а найбільший потенціал, на думку експерта, має Київ. У столиці формується відкладений попит: покупці не поспішають укладати угоди не через нестачу коштів, а через очікування стабільності.
Як тільки ситуація нормалізується, Київ може різко "вистрілити" і стати номером один,
– прогнозує Шульга.
Однак беззаперечним лідером за обсягом угод сьогодні є Львів. Саме він, за словами фахівця, став флагманом ринку, хоча ціни там суттєво завищені. Попит підтримують переважно жителі області та західних регіонів, які прагнуть переїхати у велике місто з перспективами.
- Зростання вартості житла на первинному ринку Львова пояснюється кількома основними факторами, серед яких масове переселення до західних регіонів, інфляція та подорожчання будівництва, обмежена кількість нових проєктів та привабливість для інвесторів.