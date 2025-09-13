В Україні оновили умови програми "Кредит для молоді": як отримати власне житло
- Програма "Кредит для молоді" надає можливість отримати житло молоді до 36 років з відсотковою ставкою 7% річних та першим внеском від 6% вартості житла.
- Кредитна програма є доступною для подружжів до 35 років, одиноких молодих людей, неповних сімей з дітьми, та науковців зі ступенем доктора наук до 40 років, якщо другому з подружжя ще немає 36.
Програма "Кредит для молоді" залишається одним із найважливіших інструментів державної підтримки для українців, які прагнуть придбати власне житло. Вона реалізується через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та місцеві програми, а її головна мета – надати доступне фінансування молоді до 36 років.
Більше про те, що відомо про програму та як нею скористатися – пояснили експерти ЛУН, передає 24 Канал.
Хто може скористатися програмою?
Подати заявку можуть подружжя, де обом до 35 років, одинокі молоді люди або неповні сім'ї з дітьми. Виняток діє для науковців зі ступенем доктора наук: їм дозволено брати кредит до 40 років, якщо другому з подружжя ще немає 36. Важлива умова – відсутність житла або його невідповідність мінімальним соціальним нормам.
Які умови кредиту?
- відсоткова ставка – 7% річних і не змінюється протягом усього терміну;
- перший внесок – від 6% вартості житла;
- строк кредитування – до 20 років;
- погашення обов'язкове до 55 років для жінок і до 60 – для чоловіків.
Розмір кредиту залежить від складу сім'ї та вартості квадратного метра у регіоні. Для сім'ї з двох осіб у Києві він може сягати 2,7 мільйона гривень.
В Україні оновили умови програми "Кредит для молоді" / Фото Unsplash
Яке житло можна придбати?
Програма поширюється на:
- новобудови
- частину вторинного ринку: квартири до 50 років, будинки не старші за 20 років або реконструйоване житло з обмеженням у віці.
Окрім державної програми, діють і регіональні механізми підтримки. У деяких областях вони передбачають нижчий початковий внесок або довший термін виплат. Саме поєднання державного та місцевого фінансування щороку дозволяє видавати сотні нових кредитів.
Які ще гроші може отримати молодь в Україні?
- Раніше ми писали про те, що молоді українці віком 18 – 25 років отримують гранти до 150 тисяч гривень для запуску бізнесу в рамках програми "Власна справа", з 40 переможцями.
- Цікаво, що більшість отримувачів мікрогрантів – жінки, які складають дві третини всіх учасників програми.