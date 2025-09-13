Більше про те, що відомо про програму та як нею скористатися – пояснили експерти ЛУН, передає 24 Канал.

Хто може скористатися програмою?

Подати заявку можуть подружжя, де обом до 35 років, одинокі молоді люди або неповні сім'ї з дітьми. Виняток діє для науковців зі ступенем доктора наук: їм дозволено брати кредит до 40 років, якщо другому з подружжя ще немає 36. Важлива умова – відсутність житла або його невідповідність мінімальним соціальним нормам.

Які умови кредиту?

відсоткова ставка – 7% річних і не змінюється протягом усього терміну;

перший внесок – від 6% вартості житла;

строк кредитування – до 20 років;

погашення обов'язкове до 55 років для жінок і до 60 – для чоловіків.

Розмір кредиту залежить від складу сім'ї та вартості квадратного метра у регіоні. Для сім'ї з двох осіб у Києві він може сягати 2,7 мільйона гривень.



В Україні оновили умови програми "Кредит для молоді" / Фото Unsplash

Яке житло можна придбати?

Програма поширюється на:

новобудови частину вторинного ринку: квартири до 50 років, будинки не старші за 20 років або реконструйоване житло з обмеженням у віці.

Окрім державної програми, діють і регіональні механізми підтримки. У деяких областях вони передбачають нижчий початковий внесок або довший термін виплат. Саме поєднання державного та місцевого фінансування щороку дозволяє видавати сотні нових кредитів.

