Больше о том, что известно о программе и как ею воспользоваться – объяснили эксперты ЛУН, передает 24 Канал.
Кто может воспользоваться программой?
Подать заявку могут супруги, где обоим до 35 лет, одинокие молодые люди или неполные семьи с детьми. Исключение действует для ученых со степенью доктора наук: им разрешено брать кредит до 40 лет, если второму из супругов еще нет 36. Важное условие – отсутствие жилья или его несоответствие минимальным социальным нормам.
Какие условия кредита?
- процентная ставка – 7% годовых и не меняется на протяжении всего срока;
- первый взнос – от 6% стоимости жилья;
- срок кредитования – до 20 лет;
- погашение обязательное до 55 лет для женщин и до 60 – для мужчин.
Размер кредита зависит от состава семьи и стоимости квадратного метра в регионе. Для семьи из двух человек в Киеве он может достигать 2,7 миллиона гривен.
Какое жилье можно приобрести?
Программа распространяется на:
- новостройки
- часть вторичного рынка: квартиры до 50 лет, дома не старше 20 лет или реконструированное жилье с ограничением в возрасте.
Кроме государственной программы, действуют и региональные механизмы поддержки. В некоторых областях они предусматривают более низкий первоначальный взнос или длинный срок выплат. Именно сочетание государственного и местного финансирования ежегодно позволяет выдавать сотни новых кредитов.
Какие еще деньги может получить молодежь в Украине?
- Ранее мы писали о том, что молодые украинцы в возрасте 18 – 25 лет получают гранты до 150 тысяч гривен для запуска бизнеса в рамках программы "Власна справа", с 40 победителями.
- Интересно, что большинство получателей микрогрантов – женщины, которые составляют две трети всех участников программы.