Квартиру пропагандиста Лебедева в Киеве купил производитель дронов: что известно

Квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева в центре Киева продали на аукционе. Квартиру возле Золотых ворот приобрела украинская компания, производящая дроны.

Какая компания купила квартиру Лебедева в центре Киева

Квартиру на Ярославовом Валу, 8 приобрела компания "Центр исследований беспилотных систем", известная как производитель дронов "Генерал Черешня". Об этом сообщили в Facebook.

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Именно эта компания стала победителем аукциона Фонда госимущества, который состоялся 30 июня. Квартира расположена в историческом центре столицы, недалеко от Золотых ворот. Ее площадь составляет 138,5 квадратных метра.

Стартовая цена лота составляла 10 583 400 гривен, но в ходе торгов за квартиру предложили больше. В итоге квартиру продали за 13,5 миллиона гривен.

"Генерал Черешня" работает в сфере defence-tech. Компания разрабатывает и серийно производит беспилотники, в частности FPV-дроны и дроны-перехватчики для противодействия воздушным угрозам.

Победная ставка всего на 1 гривну превысила предложение другого участника. Вторым претендентом было ООО "Атоменергомашбуд".

Что сообщалось о квартире Лебедева ранее

Квартиру Лебедева конфисковали в 2023 году по решению суда. Причиной стали поддержка российской пропаганды против Украины и распространение фейков с 2014 года. Всего у Лебедева конфисковали две квартиры в Киеве.

До продажи квартира долгое время находилась в законсервированном состоянии. Внутри оставались вещи бывшего владельца – книги, плакаты, посуда и другие предметы быта. После ареста жилье фактически не использовалось.

Средства от продажи квартиры должны быть направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России против Украины.