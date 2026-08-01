Продавец может об этом не сказать: как проверить, находится ли квартира в залоге

Перед покупкой квартиры важно выяснить, не находится ли она под залогом, арестом или запретом на отчуждение. Для этого достаточно проверить квартиру в государственном реестре.

Где проверить, находится ли квартира в залоге

Информацию о правах на жилье и возможных ограничениях можно найти в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, сообщает "Дия".

Получить данные из него может любое лицо, поэтому ждать проверки нотариуса не обязательно. Для поиска достаточно знать адрес квартиры или регистрационный номер недвижимости. В реестре можно увидеть, кому принадлежит жилье, какую долю имеет владелец и есть ли другие совладельцы.

Там также отображаются залог квартиры, арест, запрет на отчуждение и другие зарегистрированные обременения. Если владелец передал жилье в залог банку или другому учреждению, соответствующая информация должна быть в реестре.

Как заказать справку и что в ней проверять

Получить информацию из реестра можно через портал "Дия". Для этого нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, выбрать соответствующую услугу, указать критерии поиска и оплатить административный сбор.

В 2026 году электронная справка стоит 40 гривен. Она формируется автоматически и обычно становится доступной в течение 10 минут.

В документе в первую очередь нужно проверить, совпадают ли данные продавца с информацией о владельце. Также стоит обратить внимание на других совладельцев, ведь один человек может владеть лишь частью квартиры.

Отдельно нужно проверить, находится ли жилье под залогом, наложен ли на него арест или запрет на отчуждение. Если ограничения есть, в справке стоит найти дату и основание его регистрации. Не менее важно посмотреть, на основании какого документа продавец получил право собственности.

Что еще проверить перед покупкой жилья

Одной справки из реестра может быть недостаточно. Продавца стоит дополнительно проверить в Едином реестре должников. Сам факт наличия долга не означает, что квартира уже арестована, однако это повод более внимательно проверить возможные ограничения.

В Едином государственном реестре судебных решений можно поискать дела, связанные с продавцом или самой квартирой. Это поможет выяснить, нет ли споров относительно права собственности, раздела жилья или других претензий.

Стоит также проверить историю перехода права собственности. Если квартиру несколько раз перепродавали за короткий период, нужно внимательнее изучить документы и причины таких сделок.

Напомним, что задолженности за коммунальные услуги не переходят к новому владельцу квартиры автоматически. Покупатель должен оплачивать старую задолженность только в том случае, если он сам согласился на это, а соответствующее условие было включено в договор. Если чужой долг остался на лицевом счете, новый владелец может потребовать от поставщика списать его.