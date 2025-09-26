Оживление на рынке аренды в Киеве произошло еще в конце августа. Наибольшим спросом в дальнейшем пользуются квартиры с хорошей инфраструктурой и рядом с метро.

Особенно соискатели жилья обращают внимание на жилье в центральных районах. Но даже там существуют исключения, рассказала эксперт и владелица агентства недвижимости Галина Пархомюк, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Finance.ua.

Где в Киеве арендаторы не хотят жить?

По словам эксперта, рынок аренды в Киеве неоднороден. Например, на Троещине цены практически не выросли, а на Лукьяновке – даже упали. Галина Пархомюк говорит, что это связано с постоянными ракетно-дроновыми атаками и прилетами. Спрос упал, а за ним и цены.

Лукьяновку обычно не хотят арендовать: квартиры месяцами стоят свободными даже со сниженной ценой,

– объяснила киевский эксперт по недвижимости.

Галина Пархомюк также отметила, что рынок аренды отреагировал и на постановление правительства о выезде части молодых мужчин за границу. Квартиры, где проживали арендаторы 20 – 22 лет, освободились.

Это имело обратный эффект, если сравнивать с ростом спроса перед учебным и рабочим сезоном. Такая ситуация несколько сбалансировала количество предложений и запросов в сентябре.

Аренда в центральных районах подорожала: какие теперь цены?

Как рассказала риэлтор Ирина Седляр, сентябре снять однокомнатную квартиру с ремонтом стоит:

Печерский район – от 28 до 35 тысяч гривен;

Шевченковский район - от 25 до 30 тысяч гривен;

Голосеевский район – от 20 до 25 тысяч гривен.

Аналитика ЛУН также свидетельствует о такой ориентировочной стоимости. На Печерске средняя цена – 35 тысяч гривен, в Шевченковском районе – 25 тысяч гривен, а в Голосеевском – 20,9 тысячи гривен.