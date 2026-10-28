В США роскошное ранчо за 125 миллионов продали в три раза дешевле, чем планировали

Роскошное поместье Elk Mountain Lodge в штате Колорадо, что принадлежало американскому миллиардеру Уильяму Коху, ушло с молотка всего за 33,5 миллиона долларов. Эта сумма оказалась на 73 % ниже первоначальных ожиданий владельца.

Что получил новый владелец

Ранчо напоминает настоящий частный городок, поэтому неудивительно, что Кох ранее пытался продать его за 125 миллионов долларов. Но последним шансом найти покупателя для этого огромного комплекса стал аукцион, пишет The Times of India.

Поместье расположено в живописной долине Касл-Крик и занимает около 52,2 акров, или 21,1 гектара.

Площадь главной резиденции составляет примерно 1 545 квадратных метров. В доме есть восемь спален и десять ванных комнат.

На территории также обустроены:

семь гостевых коттеджей;

два пруда;

и гараж на восемь автомобилей.

Усадьба имеет выход к реке, а с участка открываются виды на горный хребет Элк.

Всего в комплексе насчитывается 15 спален, 17 полноценных ванных комнат и две дополнительные небольшие ванные комнаты.

Общая площадь главного дома и других построек составляет около 2 348 квадратных метров.

Почему цена упала со 125 до 33,5 миллиона

Уильям Кох приобрел эту недвижимость еще в 2007 году за 26,5 миллиона долларов.

С начала 2025 года он пытался продать ее за 125 миллионов, впоследствии снизил цену до 99 миллионов, но покупателей так и не нашлось.

В конце концов, основатель компании Oxbow Carbon решил выставить ранчо на онлайн-аукцион без резервной цены, то есть без минимального порога для заключения сделки:

Начальная ставка составляла 30 миллионов долларов;

Победительным стало предложение на 33,515 миллиона долларов.

Таким образом, самая высокая ставка оказалась на 91,485 миллиона долларов ниже первоначальной заявленной цены.

Обратите внимание: окончательная сумма сделки, зафиксированная в реестрах, составила почти 37,8 миллиона долларов. Эта цифра включает дополнительные сборы и премию покупателя, поэтому она отличается от самой победившей ставки.

Напомним, ранее мы рассказывали о других необычных поместьях, выставленных на продажу. В частности, в Калифорнии американский миллиардер Дарвин Дисон продавал резиденцию, которую после 15 лет реконструкции стали называть копией Версальского дворца.