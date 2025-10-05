Многие люди используют дачу для постоянного проживания. То есть, не только летом, а и в течение зимы.

Можно ли проживать в дачном доме постоянно?

Буквально недавно – до 2022 года в Украине нельзя было зарегистрироваться в дачном или садовом доме, как в постоянном месте жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Затем в украинском законодательстве произошли определенные изменения. Теперь в таком жилье можно зарегистрироваться, но оно должно соответствовать определенным критериям. Как отмечает Дия, речь идет о том, чтобы дом:

отвечал ДБН;

имел прочный фундамент;

имел соответствующие инженерные коммуникации (то есть, воду электричество, отопление);

был внесен в Реестр недвижимости.

Чтобы подать документы на изменение назначения дома, можно обратиться в ЦНАП или Дию. Для переоформления необходимо заявление и следующие документы:

технический паспорт дома;

документы, которые подтверждают право на земельный участок;

если дом старый, то также необходимо иметь отчет о техническом обследовании.

Обратите внимание! Рассмотрение заявления об изменении назначения может длиться до 30 дней.

