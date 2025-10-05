Чи можна жити на дачі цілий рік: про це знають не всі
- В Україні тепер можна зареєструватися у дачному будинку як у постійному місці проживання, якщо він відповідає певним критеріям.
- Для зміни призначення будинку потрібно звернутися у ЦНАП чи Дію з відповідними документами.
Багато людей використовують дачу для постійного проживання. Тобто, не тільки влітку, а і протягом зими.
Чи можна проживати у дачному будинку постійно?
Буквально нещодавно – до 2022 року в Україні не можна було зареєструватися у дачному чи садовому будинку, як у постійному місці проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Потім в українському законодавстві відбулися певні зміни. Тепер в такому житлі можна зареєструватися, але він має відповідати певним критеріям. Як зазначає Дія, йдеться про те, аби будинок:
- відповідав ДБН;
- мав міцний фундамент;
- мав відповідні інженерні комунікації (тобто, воду електрику, опалення);
- був внесений до Реєстру нерухомості.
Щоб подати документи на зміну призначення будинку, можна звернутися у ЦНАП чи Дію. Для переоформлення необхідна заява та такі документи:
- технічний паспорт будинку;
- документи, які підтверджують право на земельну ділянку;
- якщо будинок старий, то також необхідно мати звіт про технічне обстеження.
Зверніть увагу! Розгляд заяви про зміну призначення може тривати до 30 днів.
Що потрібно знати українцям про нерухомість в Україні зараз?
ВРУ розглядає можливість зробити оренду нерухомості в Україні доступнішою. Завдяки цьому рішенню, соціальне житло буде коштувати 25 – 30% від сукупного доходу родини.
Як показують підрахунки, інвестиції в готель окуповуються швидше ніж у квартиру. Виявляється, що готельна нерухомість "дає" від 10 до 14% річних.
Уряд відреагував на петицію про регулювання діяльності рієлторів. Поки що реальних рішень немає. Проте, як каже прем'єрка Свириденко, такі зміни можуть збільшити надходження у бюджет.