Багато людей використовують дачу для постійного проживання. Тобто, не тільки влітку, а і протягом зими.

Чи можна проживати у дачному будинку постійно?

Буквально нещодавно – до 2022 року в Україні не можна було зареєструватися у дачному чи садовому будинку, як у постійному місці проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Потім в українському законодавстві відбулися певні зміни. Тепер в такому житлі можна зареєструватися, але він має відповідати певним критеріям. Як зазначає Дія, йдеться про те, аби будинок:

відповідав ДБН;

мав міцний фундамент;

мав відповідні інженерні комунікації (тобто, воду електрику, опалення);

був внесений до Реєстру нерухомості.

Щоб подати документи на зміну призначення будинку, можна звернутися у ЦНАП чи Дію. Для переоформлення необхідна заява та такі документи:

технічний паспорт будинку;

документи, які підтверджують право на земельну ділянку;

якщо будинок старий, то також необхідно мати звіт про технічне обстеження.

Зверніть увагу! Розгляд заяви про зміну призначення може тривати до 30 днів.

Що потрібно знати українцям про нерухомість в Україні зараз?