Нерухомість Аналітика ринку Чи можна жити на дачі цілий рік: про це знають не всі
5 жовтня, 10:09
Чи можна жити на дачі цілий рік: про це знають не всі

Анастасія Зорик
  • В Україні тепер можна зареєструватися у дачному будинку як у постійному місці проживання, якщо він відповідає певним критеріям.
  • Для зміни призначення будинку потрібно звернутися у ЦНАП чи Дію з відповідними документами.

Багато людей використовують дачу для постійного проживання. Тобто, не тільки влітку, а і протягом зими.

Чи можна проживати у дачному будинку постійно?

Буквально нещодавно – до 2022 року в Україні не можна було зареєструватися у дачному чи садовому будинку, як у постійному місці проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Потім в українському законодавстві відбулися певні зміни. Тепер в такому житлі можна зареєструватися, але він має відповідати певним критеріям. Як зазначає Дія, йдеться про те, аби будинок:

  • відповідав ДБН;
  • мав міцний фундамент;
  • мав відповідні інженерні комунікації (тобто, воду електрику, опалення);
  • був внесений до Реєстру нерухомості.

Щоб подати документи на зміну призначення будинку, можна звернутися у ЦНАП чи Дію. Для переоформлення необхідна заява та такі документи:

  • технічний паспорт будинку;
  • документи, які підтверджують право на земельну ділянку;
  • якщо будинок старий, то також необхідно мати звіт про технічне обстеження.

Зверніть увагу! Розгляд заяви про зміну призначення може тривати до 30 днів. 

