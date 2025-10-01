Як відповіли на петицію про рієлторів?

Уряд визнав, що сьогодні в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання, повідомляє 24 Канал з посиланям на петицію.

У відповіді йдеться про те, що законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти:

підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості;

захисту прав споживачів;

збільшенню надходжень до бюджету;

професіоналізації сфери рієлторських послуг.

Разом з тим, на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе з одного боку до зростання бюрократичного апарату, а відповідно додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку – до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги.

Водночас Кабінет Міністрів з огляду на значні обсяги операцій з житлом, підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

Тому голова уряду Юлія Свириденко долучила Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати зазначене питання.

Що відомо про петицію?

Петицію про рієлторів опублікували 25 липня й вона встигла набрати необхідну для розгляду кількість голосів. У ній звернули увагу на те, що через неврегулювання роботи рієлторів в Україні наявні такі пробелми:

масові зловживання з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу;

ухилення від сплати податків;

відсутність захисту прав споживачів;

масштабний тіньовий ринок з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.

Громадяни змушені сплачувати великі комісії – 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі – навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність вимог, посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність чи нести відповідальність,

– повідомили у петиції.

Тому Кабміну запропонували врегулювати це питання та розробити нормативно-правові акти.

Рієлторка Оксана Савула в коментарі журналістам 24 Каналу зазначила, що ця петиція чітко продемонструвала: в українському суспільстві існує глибокий запит на зміни у сфері нерухомості. Це не про заборону брати комісію без звернення клієнта, а про бажання людей жити у прозорому середовищі, де є зрозумілі та чесні правила гри.

Я підтримала цю петицію, тому що вона висвітлює одну з найбільших проблем нашої професії – відсутність системних стандартів і довіри. Люди мають право платити лише за ті послуги, які вони справді замовили. І рієлторська діяльність повинна ґрунтуватися на прозорих договорах, а не на випадкових "домовленостях" чи неформальних практиках,

– наголосила Оксана.

Вона підкреслила, що ринок потребує очищення й оновлення. Й сама Оксана за те, щоб рієлтори працювали офіційно