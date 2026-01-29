Самая дорогая аренда в мире: 10 городов с самыми высокими ценами на жилье

Аренда жилья в крупных городах мира продолжает дорожать, и разница между странами становится все более ощутимой. Новые мировые рейтинги показали, где за однокомнатную квартиру придется платить больше всего и какие города в целом считаются самыми дорогими для повседневной жизни.

Какие города самые дорогие по стоимости аренды?

В 2026 году обновили глобальный рейтинг городов по стоимости аренды жилья. Аналитики сравнили средние цены на однокомнатные квартиры, сообщает Numbeo.

10 городов, в которых арендаторы тратят больше всего:

Нью-Йорк, США – 4 520 долларов;

Сан-Франциско, США – 3 435 долларов;

Бостон, США – 3 430 долларов;

Лондон, Великобритания – 3 345 долларов;

Бруклин, США – 3 344 долларов;

Джерси, США – 3 343 доллара;

Цуг, Швейцария – 3 181 доллар;

Сан-Диего, США – 3 171 доллар;

Сан-Хосе, США – 3 038 долларов;

Майами, США – 2 990 долларов.

Какие города самые дорогие для жизни?

Отдельно обнародовали рейтинг городов с самой высокой общей стоимостью жизни, пишет Time Out. В нем учитывают не только аренду жилья, а повседневные расходы жителей.

Аналитики подсчитали цены на продукты, посещение кафе и ресторанов, транспорт, базовые услуги и уровень покупательной способности населения.

К слову, всего создали два рейтинга – с учетом арендной платы и без нее. По данным исследования, если учитывать стоимость арендной платы, Нью-Йорк стал самым дорогим городом для проживания.

Без аренды жилья, самыми дорогими оказались:

Цюрих, Швейцария;

Женева, Швейцария;

Базель, Швейцария;

Лозанна, Швейцария;

Лугано, Швейцария;

Берн, Швейцария;

Нью-Йорк, США;

Рейкьявик, Исландия;

Гонолулу, США;

Сан-Франциско, США.

Среди швейцарских городов самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Женеве и Цюрихе, где цены превышают 2 600 долларов в месяц. В Лозанне и Базеле жилье немного дешевле – около 2 000 долларов.

Самые низкие показатели среди городов имеет Лугано – около 1 900 долларов за аренду жилья, хотя вне центра города можно найти более дешевые предложения.

Сколько стоит жилье в Болгарии?