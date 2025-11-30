Когда нельзя делать ремонт в квартире и что будет за нарушение правил

В Украине действуют четкие ограничения по громким вечеринкам в квартирах и ремонтам, которые создают шум сверх разрешенных норм. Самые строгие правила касаются вечернего времени, выходных и праздников.

Когда можно проводить ремонтные работы, а когда нет, а также какое наказание грозит за нарушение тишины, рассказывает 24 Канал.

Какой допустимый уровень шума?

Закон обеспечивает украинцам право на защиту от громких звуков. Санитарные нормы Минздрава устанавливают следующие пределы шума для жилья:

с 08:00 по 22:00 – от 40 до 55 децибел по шкале А;

с 22:00 по 08:00 – от 30 до 45 децибел.

Для нежилых помещений действуют другие ограничения:

офисы – до 50 децибел (максимум 65 децибел),

суды, церкви, музеи – до 40 децибел (максимум 55 децибел),

рестораны, спортивные залы – до 55 децибел (максимум 70 децибел).

К шуму от разговоров, музыки или пения применяют понижающий коэффициент – минус 5 децибел.

Когда запрещено делать ремонт?

Основные ограничения следующие: в будни – запрет на шумные работы с 21:00 до 08:00, в выходные и праздники – ремонт полностью запрещен. Проводить работы в праздничные дни можно только с согласия соседей. Для этого следует их проинформировать о намерениях и взять письменное подтверждение, что они не против.

Исключения из запретов возможны, если шум от ремонта не выходит за пределы квартиры или если работы проводят для устранения аварии или других чрезвычайных ситуаций в помещении.



В выходные и вечером шумный ремонт в квартире делать нельзя / Фото Freepik

Какая ответственность за нарушение тишины предусмотрена?

В соответствии с Кодексу об административных правонарушениях в 2025 году за нарушение тишины предусмотрено:

предупреждение или штраф 85 – 255 гривен для граждан;

255 – 510 гривен для должностных лиц и предпринимателей.

За повторное нарушение штраф увеличивают до 255 – 510 гривен. Более того – возможно изъятие звуковой техники. Для компаний сумма может достигать 2 550 гривен. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо вызвать полицию для составления протокола.

На чем нельзя экономить во время ремонта?

Во время ремонта естественно хотеть уменьшить расходы, но некоторые материалы экономии не подлежат, ведь от них зависит безопасность жилья.

Эксперты отмечают, что компоненты для газоснабжения должны быть сертифицированными, иначе возможны утечки и аварии. Качественные трубы и фитинги для водоснабжения также важны, потому что дешевые материалы быстро изнашиваются и могут вызвать протечки и дорогой ремонт.

В сфере электромонтажа экономия на кабелях или защитных устройствах грозит коротким замыканием и пожарами. Специалисты советуют выбирать проверенные материалы и доверять работы профессионалам, чтобы избежать опасностей и дополнительных расходов в будущем.