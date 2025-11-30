Коли не можна робити ремонт у квартирі й що буде за порушення правил

В Україні діють чіткі обмеження щодо гучних вечірок у квартирах та ремонтів, які створюють шум понад дозволені норми. Найсуворіші правила стосуються вечірнього часу, вихідних і свят.

Коли можна проводити ремонтні роботи, а коли ні, а також яке покарання загрожує за порушення тиші, розповідає 24 Канал.

Який допустимий рівень шуму?

Закон забезпечує українцям право на захист від гучних звуків. Санітарні норми МОЗ встановлюють такі межі шуму для житла:

з 08:00 по 22:00 – від 40 до 55 децибелів за шкалою А;

з 22:00 по 08:00 – від 30 до 45 децибелів.

Для нежитлових приміщень діють інші обмеження:

офіси – до 50 децибелів (максимум 65 децибелів),

суди, церкви, музеї – до 40 децибелів (максимум 55 децибелів),

ресторани, спортивні зали – до 55 децибелів (максимум 70 децибелів).

До шуму від розмов, музики чи співу застосовують знижувальний коефіцієнт – мінус 5 децибелів.

Коли заборонено робити ремонт?

Основні обмеження такі: у будні – заборона на шумні роботи з 21:00 до 08:00, у вихідні та свята – ремонт повністю заборонений. Проводити роботи у святкові дні можна лише за згодою сусідів. Для цього слід їх проінформувати про наміри та взяти письмове підтвердження, що вони не проти.

Винятки із заборон можливі, якщо шум від ремонту не виходить за межі квартири або якщо роботи проводять для усунення аварії чи інших надзвичайних ситуацій у помешканні.



Яка відповідальність за порушення тиші передбачена?

Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення у 2025 році за порушення тиші передбачено:

попередження або штраф 85 – 255 гривень для громадян;

255 – 510 гривень для посадовців та підприємців.

За повторне порушення штраф збільшують до 255 – 510 гривень. Ба більше – можливе вилучення звукової техніки. Для компаній сума може сягати 2 550 гривень. Аби притягнути порушника до відповідальності, необхідно викликати поліцію для складання протоколу.

На чому не можна економити під час ремонту?

Під час ремонту природно хотіти зменшити витрати, але деякі матеріали економії не підлягають, адже від них залежить безпека житла.

Експерти наголошують, що компоненти для газопостачання повинні бути сертифікованими, інакше можливі витоки та аварії. Якісні труби та фітинги для водопостачання також важливі, бо дешеві матеріали швидко зношуються й можуть спричинити протікання та дорогий ремонт.

У сфері електромонтажу економія на кабелях чи захисних пристроях загрожує коротким замиканням і пожежами. Фахівці радять обирати перевірені матеріали та довіряти роботи професіоналам, щоб уникнути небезпек і додаткових витрат у майбутньому.