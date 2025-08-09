Усіма секретами поділилися на сторінці @nsdgroup_com_ua у тіктоці, передає 24 Канал.

На чому не можна економити під час ремонту?

Експерти наголошують: матеріали для газопостачання повинні відповідати сертифікатам якості та стандартам безпеки. Використання дешевих або сумнівних елементів може призвести до витоків газу та аварійних ситуацій.

Не менш важливо інвестувати у якісні труби та фітинги для водопостачання і каналізації. Дешеві матеріали швидко зношуються, що призводить до протікань, неприємних запахів і дорогого ремонту у майбутньому.

Ще одна критична сфера – електромонтажні роботи. Тут економія на кабелях, розподільчих щитках чи захисних пристроях може спричинити коротке замикання, пожежу або ураження струмом.

На чому не можна економити під час ремонту: дивіться відео

Фахівці радять: навіть якщо бюджет обмежений, варто обирати перевірені бренди та звертатися до професійних монтажників. Це збереже не лише кошти у довгостроковій перспективі, а й здоров'я та життя мешканців.



Раніше ми писали, що вартість ремонту квартир за останні роки зросла приблизно вдвічі через дефіцит кваліфікованих працівників та збільшення попиту на ремонтні роботи. Повний ремонт у новобудовах коштує від 800 доларів за квадратний метр.