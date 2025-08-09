Всеми секретами поделились на странице @nsdgroup_com_ua в тиктоке, передает 24 Канал.

На чем нельзя экономить во время ремонта?

Эксперты отмечают: материалы для газоснабжения должны соответствовать сертификатам качества и стандартам безопасности. Использование дешевых или сомнительных элементов может привести к утечкам газа и аварийным ситуациям.

Не менее важно инвестировать в качественные трубы и фитинги для водоснабжения и канализации. Дешевые материалы быстро изнашиваются, что приводит к протечкам, неприятным запахам и дорогостоящему ремонту в будущем.

Еще одна критическая сфера – электромонтажные работы. Здесь экономия на кабелях, распределительных щитках или защитных устройствах может вызвать короткое замыкание, пожар или поражение током.

На чем нельзя экономить во время ремонта: смотрите видео

Специалисты советуют: даже если бюджет ограничен, стоит выбирать проверенные бренды и обращаться к профессиональным монтажникам. Это сохранит не только средства в долгосрочной перспективе, но и здоровье и жизнь жителей.



Ранее мы писали, что стоимость ремонта квартир за последние годы выросла примерно вдвое из-за дефицита квалифицированных работников и увеличения спроса на ремонтные работы. Полный ремонт в новостройках стоит от 800 долларов за квадратный метр.