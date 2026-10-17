Ремонт в субботу: можно ли сверлить стены и что грозит за шум

Суббота – удобный день для ремонта, однако шумные работы в квартире могут нарушать право соседей на отдых. Украинское законодательство устанавливает ограничения на шум от строительных работ, а за несоблюдение правил могут наложить штраф.

Разрешено ли проводить ремонт в квартире в субботу

В Украине проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, регулируется статьей 32 Закона "О системе общественного здравоохранения". Она предусматривает, что в рабочие дни такие работы запрещены с 21:00 до 08:00, а в праздничные и нерабочие дни — запрещены круглосуточно. В то же время местные власти могут устанавливать дополнительные правила соблюдения тишины.

Обратите внимание! Поэтому, если суббота в данном случае является выходным или нерабочим днем, проводить шумный ремонт в течение суток нельзя. Это касается, в частности, работ с использованием перфоратора, дрели, молотка и другого инструмента, создающего значительный шум. Перед началом ремонта стоит также ознакомиться с правилами, действующими в конкретном населенном пункте и доме.

В то же время закон предусматривает исключение: ремонтные и строительные работы в праздничные и нерабочие дни могут проводиться с согласия всех жильцов прилегающих квартир. Владелец или арендатор помещения, где планируется ремонт, должен заранее уведомить соседей о начале работ. Само по себе предупреждение не заменяет их согласия.

Важно! Если же ремонт не сопровождается шумом, распространяющимся за пределы квартиры, ситуация иная. Например, окрашивание стен или сборка мебели обычно не создают такой шумовой нагрузки, как сверление или демонтаж. Однако общие требования к допустимому уровню шума и местные правила все равно необходимо учитывать.

Какой штраф грозит за шумный ремонт в выходные

Если соседи проводят шумные ремонтные работы вопреки установленным ограничениям, можно попробовать уладить ситуацию разговором. Если это не помогает, стоит обратиться в полицию по номеру 102, чтобы сообщить о возможном нарушении тишины. Правоохранители могут зафиксировать обстоятельства и решить вопрос об административной ответственности.

Обратите внимание! Ответственность за нарушение правил тишины предусмотрена статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За первое нарушение гражданам предусмотрено предупреждение или штраф от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 85 до 255 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф может составить от 255 до 510 гривен с возможной конфискацией предметов, нарушающих тишину.

Стоит учитывать, что сам факт проведения ремонта в субботу еще не означает автоматического штрафа: значение имеют характер работ, уровень шума, статус дня и наличие необходимого согласия соседей в случаях, предусмотренных законом.

Важно! Итак, прежде чем браться за перфоратор в выходной день, стоит согласовать шумные работы с жильцами соседних квартир и ознакомиться с местными правилами. Если же речь идет о тихих работах, которые не мешают соседям и не нарушают допустимых норм шума, возможностей для ремонта значительно больше.

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