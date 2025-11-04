Еще один актив Медведчука: АРМА передало в управление резиденцию на Закарпатье
- АРМА передало "Ведмежую дубраву" в управление частной компании, которая ежемесячно будет платить государству 260 тысяч гривен, а 72% дохода сверх этой суммы будет идти в госбюджет.
- Комплекс включает жилые и оздоровительные объекты на территории более 120 гектаров, он известен своим роскошным интерьером с позолотой и мрамором.
АРМА передало в управление многофункциональный комплекс Медведчука "Медвежья дубрава" на Закарпатье. Решение приняли по результатам открытого конкурса в системе Prozorro. Теперь имением будет заниматься частная компания, а часть прибыли будет идти в госбюджет.
Стоимость резиденции составляет почти пол миллиарда гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на АРМА.
Что известно о передаче актива?
АРМА завершило конкурс по отбору управляющего для комплекса, состоящего из жилищно-оздоровительных объектов и принадлежавшего Медведчуку.
С победителем подписали договор на пять лет. Документ предусматривает, что компания обязана ежемесячно платить государству гарантированный платеж – 260 тысяч гривен.
Если доходы будут превышать эту сумму, госбюджет будет получать 72% от дохода. Таким образом, государство получает не только защиту актива, но и реальные финансовые поступления.
Важно! Комплекс имеет статус арестованного имущества на основании судебного заседания. Это один из самых дорогих активов, переданных в управление государством в рамках процесса конфискации имущества медиамагната Виктора Медведчука.
По данным агентства, оздоровительно-жилой комплекс имеет значительный земельный участок, жилые и коммерческие объекты. Передача в управление должна обеспечить их сохранность, а также экономическую эффективность использования.
Как выглядит резиденция Медведчука?
По данным Слідства.Інфо, территория имения охватывает более 120 гектаров. В главном доме – несколько этажей, есть лестница и лифт. В интерьере много позолоты и мрамора.
Резиденция "Медвежья дубрава" / Фото Слідство.Інфо
Комплекс состоит из жилой части, частного бассейна, сауны, тренажерного зала и других элементов отдыха. Отдельно расположен гостевой комплекс с несколькими спальнями и обеденными зонами.
Участок обнесен высоким забором, установлены охранные системы. Особенно впечатляют пейзажи – густые леса и горные склоны. Объект считался одним из самых элитных в Украине.
Какие активы Медведчука продают?
АРМА объявило конкурс на управляющего для имущества Виктора Медведчука, которое включает дом на берегу Днепра и квартиры в Киеве.
Общая рыночная стоимость которых превышает 123 миллиона гривен. Деньги от этих активов также будут поступать в госбюджет.