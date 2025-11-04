Ще один актив Медведчука: АРМА передало в управління резиденцію на Закарпатті
- АРМА передало "Ведмежу діброву" в управління приватній компанії, яка щомісяця сплачуватиме державі 260 тисяч гривень, а 72% доходу понад цю суму йтиме до держбюджету.
- Комплекс включає житлові та оздоровчі об'єкти на території понад 120 гектарів, він відомий своїм розкішним інтер'єром з позолотою та мармуром.
АРМА передало в управління багатофункціональний комплекс Медведчука "Ведмежа діброва" на Закарпатті. Рішення ухвалили за результатами відкритого конкурсу в системі Prozorro. Тепер маєтком опікуватиметься приватна компанія, а частина прибутку йтиме до держбюджету.
Вартість резиденції становить майже пів мільярда гривень, пише 24 Канал з посиланням на АРМА.
Що відомо про передачу активу?
АРМА завершило конкурс з відбору управителя для комплексу, що складається з житлово-оздоровчих об'єктів і належав Медведчуку.
З переможцем підписали договір на п'ять років. Документ передбачає, що компанія зобов'язана щомісяця сплачувати державі гарантований платіж – 260 тисяч гривень.
Якщо прибутки будуть перевищувати цю суму, держбюджет отримуватиме 72% від доходу. Таким чином, держава отримує не лише захист активу, а й реальні фінансові надходження.
Важливо! Комплекс має статус арештованого майна на підставі судового засідання. Це один із найдорожчих активів, переданих в управління державою у рамках процесу конфіскації майна медіамагната Віктора Медведчука.
За даними агентства, оздоровчо-житловий комплекс має значну земельну ділянку, житлові та комерційні об'єкти. Передача в управління має забезпечити їх збереження, а також економічну ефективність використання.
Як виглядає резиденція Медведчука?
За даними Слідства.Інфо, територія маєтку охоплює понад 120 гектарів. У головному будинку – кілька поверхів, є сходи та ліфт. В інтер'єрі багато позолоти та мармуру.
Резиденція "Ведмежа діброва" / Фото Слідство.Інфо
Комплекс складається з житлової частини, приватного басейну, сауни, тренажерного залу та інших елементів відпочинку. Окремо розташовано гостьовий комплекс з кількома спальнями та обідніми зонами.
Ділянка обнесена високим парканом, встановлені охоронні системи. Особливо вражають пейзажі – густі ліси та гірські схили. Об'єкт вважався одним з найелітніших в Україні.
Які активи Медведчука продають?
АРМА оголосило конкурс на управителя для майна Віктора Медведчука, яке включає будинок на березі Дніпра та квартири в Києві.
Загальна ринкова вартість яких перевищує 123 мільйони гривень. Гроші від цих активів також надходитимуть до держбюджету.