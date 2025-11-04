Ще один актив Медведчука: АРМА передало в управління резиденцію на Закарпатті

АРМА передало в управління багатофункціональний комплекс Медведчука "Ведмежа діброва" на Закарпатті. Рішення ухвалили за результатами відкритого конкурсу в системі Prozorro. Тепер маєтком опікуватиметься приватна компанія, а частина прибутку йтиме до держбюджету.

Вартість резиденції становить майже пів мільярда гривень, пише 24 Канал з посиланням на АРМА.

Що відомо про передачу активу?

АРМА завершило конкурс з відбору управителя для комплексу, що складається з житлово-оздоровчих об'єктів і належав Медведчуку.

З переможцем підписали договір на п'ять років. Документ передбачає, що компанія зобов'язана щомісяця сплачувати державі гарантований платіж – 260 тисяч гривень.

Якщо прибутки будуть перевищувати цю суму, держбюджет отримуватиме 72% від доходу. Таким чином, держава отримує не лише захист активу, а й реальні фінансові надходження.

Важливо! Комплекс має статус арештованого майна на підставі судового засідання. Це один із найдорожчих активів, переданих в управління державою у рамках процесу конфіскації майна медіамагната Віктора Медведчука.

За даними агентства, оздоровчо-житловий комплекс має значну земельну ділянку, житлові та комерційні об'єкти. Передача в управління має забезпечити їх збереження, а також економічну ефективність використання.

Як виглядає резиденція Медведчука?

За даними Слідства.Інфо, територія маєтку охоплює понад 120 гектарів. У головному будинку – кілька поверхів, є сходи та ліфт. В інтер'єрі багато позолоти та мармуру.

Резиденція "Ведмежа діброва" / Фото Слідство.Інфо

Комплекс складається з житлової частини, приватного басейну, сауни, тренажерного залу та інших елементів відпочинку. Окремо розташовано гостьовий комплекс з кількома спальнями та обідніми зонами.

Ділянка обнесена високим парканом, встановлені охоронні системи. Особливо вражають пейзажі – густі ліси та гірські схили. Об'єкт вважався одним з найелітніших в Україні.

Які активи Медведчука продають?