Риски для покупателей новостроек растут: почему сроки сдачи сдвигаются на годы

Покупка квартиры в новостройке в 2026 году все чаще сопровождается задержками ввода домов в эксплуатацию. В таких условиях инвесторы вкладывают средства наперед и фактически финансируют строительство без гарантий завершения в заявленные сроки.

Почему задержки в новостройках стали массовыми?

Средний срок ввода жилья в эксплуатацию сейчас сдвигается на 18 – 24 месяца, рассказала эксперт по недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Для покупателя это означает, что квартира не будет готова вовремя, даже если оплата уже внесена. Проблема связана с тем, как финансируется строительство. Девелоперы годами использовали средства от продажи новых квартир, чтобы завершать предыдущие очереди или другие объекты. Когда продажи замедляются, денег начинает не хватать и темпы строительства падают. Именно в таких ситуациях появляются долгострои.

Если компания не имеет собственного финансового запаса, она зависит от новых инвесторов. Любое проседание спроса сразу влияет на сроки строительства, поэтому объекты могут годами оставаться незавершенными.

Как проверить застройщика перед покупкой?

Перед инвестированием следует оценивать не обещания отдела продаж, а фактическое состояние строительства. В теплый сезон для монолитных домов нормальным считается темп на уровне 5 – 6% готовности ежемесячно. Это базовый ориентир, который позволяет понять, движется ли строительство.

Если в течение нескольких недель на площадке не появляются новые этажи или конструкции, это сигнал о замедлении работ. Наличие техники или активность на стройке без реального результата не означает, что объект продвигается.

Вы должны видеть, что этажи растут, а не просто двигаются краны,

– отмечает Берещак.

Оценить динамику можно и дистанционно. Застройщики регулярно публикуют фотоотчеты или видео с площадок, поэтому стоит сравнивать изменения за несколько месяцев, а не делать выводы за один просмотр.

Какие признаки указывают на более надежного застройщика?

Один из ориентиров – участие в программе "еОселя". В этом случае застройщик проходит проверку банками, что уменьшает риски для покупателя.

Также важно обращать внимание на условия рассрочки. Если компания предлагает выплаты на 5 – 7 лет, это означает, что она имеет другие источники финансирования и не зависит только от быстрых продаж квартир.

Какие квартиры выбирают украинцы?