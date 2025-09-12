Рынок жилья в Украине переживает непростые времена, и динамика сделок в разных регионах существенно отличается. По словам эксперта по недвижимости Шульги, наихудшая ситуация сейчас в Харькове.

Именно там заключается наименьшее количество сделок. Об этом сообщил соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек" Денис Шульга в комментарии УНН, передает 24 Канал.

Что происходит с рынком недвижимости в Харькове?

По словам Дениса Шульги, там рынок фактически "заморозился" еще в начале полномасштабной войны, и сделки происходят крайне редко. Подобные проблемы наблюдаются в:

Херсоне,

Запорожье,

Николаеве,

Днепре.

Там активность покупателей и продавцов остается очень низкой.



Харьков / Фото Unsplash

Где ситуация противоположная?

Зато в Одессе рынок демонстрирует большую динамику, а наибольший потенциал, по мнению эксперта, имеет Киев. В столице формируется отложенный спрос: покупатели не спешат заключать сделки не из-за недостатка средств, а из-за ожидания стабильности.

Как только ситуация нормализуется, Киев может резко "выстрелить" и стать номером один,

– прогнозирует Шульга.

Однако безоговорочным лидером по объему сделок сегодня является Львов. Именно он, по словам специалиста, стал флагманом рынка, хотя цены там существенно завышены. Спрос поддерживают преимущественно жители области и западных регионов, которые стремятся переехать в большой город с перспективами.

