Ринок житла в Україні переживає непрості часи, і динаміка угод у різних регіонах суттєво відрізняється. За словами експерта з нерухомості Шульги, найгірша ситуація нині в Харкові.

Саме там укладається найменша кількість угод. Про це повідомив співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов" Денис Шульга у коментарі УНН, передає 24 Канал.

Що відбувається з ринком нерухомості у Харкові?

За словами Дениса Шульги, там ринок фактично "заморозився" ще на початку повномасштабної війни, і угоди відбуваються вкрай рідко. Подібні проблеми спостерігаються у:

Херсоні,

Запоріжжі,

Миколаєві,

Дніпрі.

Там активність покупців і продавців залишається дуже низькою.



Харків / Фото Unsplash

Де ситуація протилежна?

Натомість в Одесі ринок демонструє більшу динаміку, а найбільший потенціал, на думку експерта, має Київ. У столиці формується відкладений попит: покупці не поспішають укладати угоди не через нестачу коштів, а через очікування стабільності.

Як тільки ситуація нормалізується, Київ може різко "вистрілити" і стати номером один,

– прогнозує Шульга.

Однак беззаперечним лідером за обсягом угод сьогодні є Львів. Саме він, за словами фахівця, став флагманом ринку, хоча ціни там суттєво завищені. Попит підтримують переважно жителі області та західних регіонів, які прагнуть переїхати у велике місто з перспективами.

