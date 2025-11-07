Спрос на хрущевки в 2025: почему их до сих пор покупают

Хрущевки давно стали символом массового жилищного строительства прошлого века. В 2025 году эта тема приобрела новую актуальность из-за возобновления дискуссий о возможном обновлении старого жилого фонда и проектов по сносу устаревших домов.

Массовый снос в ближайшие годы маловероятен, однако в долгосрочной перспективе этот сегмент жилья ожидает трансформация, рассказала эксперт по рынку недвижимости Елена Гайдамаха в комментариях 24 Канала.

Смотрите также Возведение домов, как по нотам: Евгений Хмара и РИЕЛ представили "Симфонию строительства"

Есть ли спрос на хрущевки?

Хрущевки продолжают иметь аудиторию покупателей, но этот спрос специфический. Чаще всего такие квартиры покупают как стартовое жилье, когда бюджет ограничен и важно найти вариант для проживания или временного решения.

Хрущевки привлекают покупателей:

невысокой ценой входа;

удачными расположениями в сложившихся микрорайонах;

возможностью быстро заселиться после минимального ремонта;

высоким спросом на аренду небольших квартир.

Особенно спрос растет на однокомнатные квартиры, поскольку они имеют низкую стоимость и остаются доступным вариантом даже в крупных городах. По данным РИЕЛ средняя стоимость квартиры на вторичке в Киеве – 80 тысяч долларов.

Почти во всех хрущевках сделаны ремонты в подъездах, то есть заменены стеклопакеты, входные двери. Они имеют довольно опрятный вид изнутри. Если раньше это были раздолбанные ступеньки, неокрашенные, то сейчас все более-менее прилично выглядит. Кроме того, они все на газу, а это плюс на случай блэкаутов,

– отмечает эксперт.

Что сдерживает покупателей от приобретения квартиры в хрущевке?

Часто люди не готовы приобрести квартиру в хрущевке из-за ее расположения, отсутствие лифтов в пятиэтажках, централизованное отопление, небольшие площади помещения и низкие потолки.

К тому же на рынке продаются квартиры, где необходимо делать полный ремонт. Поэтому люди могут считать это невыгодным.

Может ли квартира в хрущевке стать инвестицией?

Особенно спрос на такие квартиры поддерживают инвесторы, которые покупают старые квартиры, делают косметический ремонт и сдают в аренду. В этом сегменте хрущевки остаются прибыльными.

Спрос на аренду квартиры в хрущевке устойчивый из-за низкой стоимости, расположения вблизи метро, детских садов и школ.

Что говорят о возможном сносе?