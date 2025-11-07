Массовый снос в ближайшие годы маловероятен, однако в долгосрочной перспективе этот сегмент жилья ожидает трансформация, рассказала эксперт по рынку недвижимости Елена Гайдамаха в комментариях 24 Канала.
Есть ли спрос на хрущевки?
Хрущевки продолжают иметь аудиторию покупателей, но этот спрос специфический. Чаще всего такие квартиры покупают как стартовое жилье, когда бюджет ограничен и важно найти вариант для проживания или временного решения.
Хрущевки привлекают покупателей:
- невысокой ценой входа;
- удачными расположениями в сложившихся микрорайонах;
- возможностью быстро заселиться после минимального ремонта;
- высоким спросом на аренду небольших квартир.
Особенно спрос растет на однокомнатные квартиры, поскольку они имеют низкую стоимость и остаются доступным вариантом даже в крупных городах. По данным РИЕЛ средняя стоимость квартиры на вторичке в Киеве – 80 тысяч долларов.
Почти во всех хрущевках сделаны ремонты в подъездах, то есть заменены стеклопакеты, входные двери. Они имеют довольно опрятный вид изнутри. Если раньше это были раздолбанные ступеньки, неокрашенные, то сейчас все более-менее прилично выглядит. Кроме того, они все на газу, а это плюс на случай блэкаутов,
– отмечает эксперт.
Что сдерживает покупателей от приобретения квартиры в хрущевке?
Часто люди не готовы приобрести квартиру в хрущевке из-за ее расположения, отсутствие лифтов в пятиэтажках, централизованное отопление, небольшие площади помещения и низкие потолки.
К тому же на рынке продаются квартиры, где необходимо делать полный ремонт. Поэтому люди могут считать это невыгодным.
Может ли квартира в хрущевке стать инвестицией?
Особенно спрос на такие квартиры поддерживают инвесторы, которые покупают старые квартиры, делают косметический ремонт и сдают в аренду. В этом сегменте хрущевки остаются прибыльными.
Спрос на аренду квартиры в хрущевке устойчивый из-за низкой стоимости, расположения вблизи метро, детских садов и школ.
Что говорят о возможном сносе?
Эксперты рынка подчеркивают: дискуссия о реновации жилого фонда продолжается, и в случае реализации программы компенсации устаревших жилых домов владельцы могут получить новую квартиру или компенсацию. Однако этот вопрос стратегический и зависит от экономической и безопасностной ситуации в стране.
Архитекторы и городские планировщики отмечают, что обновление устаревшего жилого фонда неизбежно, но как скоро начнется демонтаж – пока неизвестно.