Масове знесення у найближчі роки малоймовірне, однак у довгостроковій перспективі цей сегмент житла очікує трансформація, розповіла експертка з ринку нерухомості Олена Гайдамаха у коментарях 24 Каналу.
Чи є попит на хрущовки?
Хрущовки продовжують мати аудиторію покупців, але цей попит специфічний. Найчастіше такі квартири купують як стартове житло, коли бюджет обмежений і важливо знайти варіант для проживання або тимчасового рішення.
Хрущовки приваблюють покупців:
- невисокою ціною входу;
- вдалими розташуваннями у сформованих мікрорайонах;
- можливістю швидко заселитися після мінімального ремонту;
- високим попитом на оренду невеликих квартир.
Особливо попит росте на однокімнатні квартири, оскільки вони мають низьку вартість і залишаються доступним варіантом навіть у великих містах. За даними РІЕЛ середня вартість квартири на вторинці у Києві – 80 тисяч доларів.
Майже в усіх хрущовках зроблені ремонти в під'їздах, тобто замінені склопакети, вхідні двері. Вони мають доволі охайний вигляд зсередини. Якщо раніше це були роздовбані сходинки, непофарбовані, то зараз все більш-менш пристойно виглядає. Крім того, вони всі на газу, а це плюс на випадок блекаутів,
– зауважує експертка.
Що стримує покупців від придбання квартири у хрущовці?
Часто люди не готові придбати квартиру в хрущовці через її розташування, відсутність ліфтів у п'ятиповерхівках, централізоване опалення, невеликі площі приміщення та низькі стелі.
До того ж на ринку продаються квартири, де необхідно робити повний ремонт. Тому люди можуть вважати це невигідним.
Чи може квартира у хрущовці стати інвестицією?
Особливо попит на такі квартири підтримують інвестори, які купують старі квартири, роблять косметичний ремонт і здають в оренду. У цьому сегменті хрущовки залишаються прибутковими.
Попит на оренду квартири у хрущовці сталий через низьку вартість, розташування поблизу метро, дитячих садочків і шкіл.
Що кажуть про можливе знесення?
Експерти ринку підкреслюють: дискусія про реновацію житлового фонду триває, і у разі реалізації програми компенсації застарілих житлових будинків власники можуть отримати нову квартиру або компенсацію. Проте це питання стратегічне та залежить від економічної та безпекової ситуації в країні.
Архітектори та міські планувальники наголошують, що оновлення застарілого житлового фонду неминуче, але як скоро почнеться демонтаж – поки невідомо.