Масове знесення у найближчі роки малоймовірне, однак у довгостроковій перспективі цей сегмент житла очікує трансформація, розповіла експертка з ринку нерухомості Олена Гайдамаха у коментарях 24 Каналу.

Чи є попит на хрущовки?

Хрущовки продовжують мати аудиторію покупців, але цей попит специфічний. Найчастіше такі квартири купують як стартове житло, коли бюджет обмежений і важливо знайти варіант для проживання або тимчасового рішення.

Хрущовки приваблюють покупців:

невисокою ціною входу;

вдалими розташуваннями у сформованих мікрорайонах;

можливістю швидко заселитися після мінімального ремонту;

високим попитом на оренду невеликих квартир.

Особливо попит росте на однокімнатні квартири, оскільки вони мають низьку вартість і залишаються доступним варіантом навіть у великих містах. За даними РІЕЛ середня вартість квартири на вторинці у Києві – 80 тисяч доларів.

Майже в усіх хрущовках зроблені ремонти в під'їздах, тобто замінені склопакети, вхідні двері. Вони мають доволі охайний вигляд зсередини. Якщо раніше це були роздовбані сходинки, непофарбовані, то зараз все більш-менш пристойно виглядає. Крім того, вони всі на газу, а це плюс на випадок блекаутів,

– зауважує експертка.

Що стримує покупців від придбання квартири у хрущовці?

Часто люди не готові придбати квартиру в хрущовці через її розташування, відсутність ліфтів у п'ятиповерхівках, централізоване опалення, невеликі площі приміщення та низькі стелі.

До того ж на ринку продаються квартири, де необхідно робити повний ремонт. Тому люди можуть вважати це невигідним.

Чи може квартира у хрущовці стати інвестицією?

Особливо попит на такі квартири підтримують інвестори, які купують старі квартири, роблять косметичний ремонт і здають в оренду. У цьому сегменті хрущовки залишаються прибутковими.

Попит на оренду квартири у хрущовці сталий через низьку вартість, розташування поблизу метро, дитячих садочків і шкіл.

Що кажуть про можливе знесення?