"Божий архитектор": главные потрясающие творения Гауди, которого Ватикан хочет признать святым
- Ватикан стал на шаг ближе к канонизации Антонио Гауди, известного как "Божий архитектор".
- Он спроектировал знаменитый храм Святого Семейства в Барселоне – Саграда Фамилия.
- Какие еще архитектурные шедевры принадлежат Антонио Гауди и почему его хотят признать святым – читайте в нашем материале.
Антонио Гауди, которого называют "Божьим архитектором", является создателем одних из самых известных религиозных и светских сооружений. Его творения в Барселоне привлекают тысячи туристов, а в частности невероятная Саграда Фамилия – Храм Святого Семейства.
Движение за канонизацию каталонского архитектора длится уже более 30 лет, но недавно в этом деле произошел существенный сдвиг. 14 апреля Ватикан сообщил, что Папа Франциск издал декрет о предоставлении статуса Гауди "достопочтенного слуги Божьего" – а это первый шаг к формальной канонизации в Католической церкви. Какие самые известные творения архитектора и чем особый его стиль – рассказывает 24 Канал.
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Саграда Фамилия
Самым большим шедевром Гауди, безусловно, считают Храм Святого Семейства. Проект здания настолько сложный, что его начали возводить еще в 1882 году и активно строят по сей день. Основные работы планируют завершить в 2026 году, а отделочные – будут продолжаться еще до 2020 – 2032 годов.
Через проект Саграда Фамилии Гауди хотел наглядно передать главные исторические события из Библии. Он задумал 18 башенпо одной для 12 апостолов, четыре для евангелистов, одну для Богородицы и одну для Иисуса.
Собор Святого Семейства бросает вызов всей религиозной архитектуре. Абстрактный фасад с башнями, тянущимися к небу, вызвал много критики. Это сочетание испанской готики, каталонского модернизма и модерна.
Хотя фасад уже ошеломляет, он не может приготовить посетителей к тому, что они увидят внутри. Благодаря калейдоскопическому потолку поздно вечером, когда лучи солнца пробиваются сквозь витражи, Храм Святого Семейства становится будто неземным.
Дом Бальо
Натуралист до глубины души Антонио Гауди говорил: "В природе нет прямых линий и острых углов. Поэтому в зданиях не должно их быть". Нигде эта философия дизайна не является такой очевидной, как в его Доме Бальо.
Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ Барселоны и одна из самых известных работ архитектора. Фасад архитектурного чуда спроектирован так, как будто он сделан из черепов и костей. Коренные жители города называют его Casa dels Ossos (Дом костей), мол, округлые балконы – это череп, а опорные столбы – кости.
Эту архитектурную достопримечательность Антонио Гауди создавал не с нуля, а перепланировал имеющийся дом по заказу богатого аристократа Хосепа Бальо. Экстерьер имеет разноцветную мозаику, выполненную из битой керамической плитки. Окна неправильной формы и разного размера здесь не просто так – это гениальный способ обеспечить равномерное освещение в каждой комнате дома.
Причудливые архитектурные детали в интерьере и экстерьере / Фото Wikimedia Commons
Арочная крыша, что своей формой напоминает спину дракона и мансардные окна, похожие на панцири черепах делают этот дом воплощением мира сказок. С террасы на крыше, украшенной четырьмя дымоходами, открывается частичный вид на Храм Святого Семейства. Ночью Дом Бальо освещается, и его стоит увидеть еще и в таком амплуа.
Дом Мила
Это второе здание на оживленном проспекте Грасия, которое заказали у Антонио Гауди в начале 20 века. Сначала его задумали создать как посвящение Деве Марии, но заказчик решил, что будущий шедевр слишком авангардный, и это было бы немного рискованно.
Внешне Дом Мила напоминает огромную пещеру, а местные жители называют его La Pedrera (Каменный карьер). Ассоциации и неофициальные названия не случайны, ведь фасад состоит из 6000 каменных блоков, украшением которых являются балконы из кованого железа в форме пещер.
Интерьер также имеет признаки неповторимого стиля Гауди с его прохладными внутренними двориками, изысканными потолками и волнистыми коврами. Однако наиболее впечатляющей частью дома является терраса на крыше, что имеет вид музея под открытым небом. Даже вентиляционные башни напоминают абстрактные скульптуры.
Парк Гуэль
По идее, Парк Гуэль должен был стать элитным центром для богачей. Он состоял бы из 60 участков, окруженных ландшафтным садом в стиле Гауди, с видом на столицу Каталонии.
Однако удалось возвести только два дома, один из которых стал резиденцией самого архитектора. Он расположен у одного из входов в парк Гуэль, содержит коллекцию причудливой мебели и предметов, которые также создал Гауди.
Особенностью парка является культовый дракон, покрытый мозаикой, что на самом деле является не только причудливым декором, а выполняет важную функцию – сбора дождевой воды. Под главной площадью расположен "Зал ста колонн", где на самом деле реализовали 85 колонн, которые являются ее основой.
Дом Висенс
Этот архитектурный шедевр построили в 1880-х годах, на раннем этапе карьеры Гауди. Его считают первым шагом художника к модернизму.
Антонио Гауди проектировал этот дом как летнюю резиденцию по заказу Мануэля Висенса. Там он с семьей планировал прятаться от духоты и суеты Барселоны.
Фасад дома поражает обилием цветной плитки, а украшает она экстерьер отчасти потому, что Висенс был известным производителем плитки. Летняя резиденция, так сказать, выполняла роль рекламы его продукции.
Смесь радужных оттенков, угловатый внешний вид и мавританские гвоздики, деликатно вплетенные в архитектурный стиль, вместе указывали на будущего гения. Взяться за такой крупный заказ после окончания учебы было рискованно, но результат превзошел ожидания.
Почему Ватикан хочет признать Антонио Гауди святым
За канонизацию архитектора впервые выступил каталонский священник. Впоследствии об этом начали говорить после публикации новой биографии Антонио Гауди. Из нее стало известно, что будущий художник родился в обеспеченной семье и жил "с операми и обедами в лучших ресторанах".
Однако в течение своей карьеры он отошел от аристократического образа жизни и, в частности, помог обеспокоенным рабочим создать свою коммуну с больницей, школой и даже первым в Испании футбольным стадионом.
Строительство Саграда Фамилии стало для архитектора своеобразным вызовом и изменило его мировоззрение, приблизив к церкви. Во время работы над проектом он начал вести аскетический образ жизни и придерживался строгого поста, из-за чего однажды едва не умер.
Чтобы завершить проект, архитектор отказывался от выгодных контрактов в Париже и Нью-Йорке. Когда же строительство было на грани банкротства, то начал вкладывать в него собственные сбережения. Интересно, что собор до сих пор строят только за счет пожертвований и денег от продажи билетов.