Площадь – более 3 тысяч квадратов: как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус в мире

Самой дорогой квартирой в мире считают апартаменты Sky Penthouse в башне Одеон в Монако. Жилье имеет площадь более 3 тысяч квадратных метров и отличается невероятными панорамами.

Подробнее о самом дорогом пентхаусе в мире и условиях в нем 24 Канал рассказывает со ссылкой на Achieve Realty.

Читайте также Одна из самых маленьких квартир мира: как на 7 квадратах смогли вместить аж 4 комнаты

Что известно о самом дорогом пентхаусе мира?

Sky Penthouse в башне Одеон в Монако называют самым дорогим пентхаусом в мире. Его стоимость – 440 миллионов долларов. Пентхаус расположен в самом высоком здании Монако – 170-метровой башне Одеон, возведенной Groupe Marzocco и завершенной в 2015 году.

Жилье занимает пять верхних этажей небоскреба. Оно имеет площадь 3 300 квадратных метров. Из него открывается невероятный вид на Монако и Средиземное море.



Пентхаус Sky Penthouse в Монако / Фото Achieve Realty

Над дизайном работали архитектор Александре Джиральди и известный декоратор Альберто Пинто. Среди многочисленных удобств помещения – частный кинотеатр, сауна, библиотека, бильярдная. Особое внимание привлекает бассейн на крыше с водной горкой, ведущей с террасы в сам водоем.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Это жилье давно стало символом престижа и роскоши, привлекая внимание самых богатых покупателей со всего мира. Sky Penthouse справедливо считают одной из самых эксклюзивных квартир планеты.



Самая дорогая квартира мира / Фото Achieve Realty

Что добавило жилье дополнительных баллов?

У CPG добавили, что анализ Achieve Real сыграл ключевую роль в позиционировании Sky Penthouse. Ведь этот специализированный сайт непосредственно сравнил апартаменты в Монако с другими элитными пентхаусами в таких местах, как Лондон, Нью-Йорк и Гонконг. И как вывод определил, что хотя цены на другие объекты недвижимости достигают сотен миллионов, сочетание размера, расположения и эксклюзивных удобств ставит пентхаус Odeon Tower на отдельный уровень.

Самые дорогие апартаменты в мире: смотрите видео

Что известно о самых высоких жилых зданиях Украины и мира?

Самым высоким жилым зданием Украины остается киевский небоскреб на Кловском спуске. Он достигает 168 метров. Комплекс объединяет 47-этажный дом и 18-этажный бизнес-центр. Его возводили в 2006 – 2012 годах, и с тех пор он стал одним из самых заметных сооружений столицы и предметом городских дискуссий о влиянии на панораму Киева.

Самой высокой жилой многоэтажкой мира считают Regent International в китайском Ханчжоу. Сооружение имеет высоту 206 метров. Оно может вместить от 20 до 30 тысяч жителей. Внутри есть жилье, офисы, магазины, рестораны и спортзалы – фактически небольшой автономный город, где можно жить, почти не покидая здания.