В Харькове продают самую маленькую квартиру в Украине: какая ее площадь и сколько стоит

Самую маленькую квартиру на вторичном рынке в Украине продают в Харькове. Это помещение площадью всего лишь 10 квадратных метров.

Крошечное жилье предлагают купить за 10 тысяч долларов. Данные о продаже квартиры появились на онлайн-платформе OLX, пишет 24 Канал.

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Что владельцы поместили на 10 квадратах

Жилье расположено на одной из центральных улиц Харькова. Вероятно, "квартира" – результат перепланировки жилья большей площади.

Продам однокомнатную квартиру гостиничного типа на улице Григория Сковороды, возле метро,

– говорится в объявлении.



Спальная зона / Фото OLX

В помещении поместили кровать, раковину, туалет, стиральную машину и даже газовую плиту.

На фото видно, что раковина расположена в нескольких сантиметрах от унитаза и в метре от кровати. Также там нашлось место даже для техники.



Туалет расположен за раковиной / Фото OLX

"Квартира с удобствами"

Автор объявления называет жилье комфортным, в хорошем состоянии. Правда, загружен там каждый уголок.

Квартира с удобствами, в хорошем состоянии и укомплектована всей необходимой мебелью и техникой: водонагреватель, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь. Окно выходит в тихий двор,

– говорится в описании.



Возле кровати есть холодильник и микроволновая печь / Фото OLX

Согласно государственным строительным нормам, площадь однокомнатной квартиры должна составлять минимум 28 квадратов. То есть площадь этого помещения не является даже близкой к норме.