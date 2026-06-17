Ему более 1 300 лет, но он до сих пор принимает гостей: что известно о старейшей гостинице в мире

В японских горах до сих пор работает отель, история которого началась ещё несколько веков назад. "Нисияма Онсен Кейунка" принимает гостей с 705 года, а управляет им одна семья – уже 52 поколения подряд.

Где находится старейший отель в мире

"Нишияма Онсен Кейунка" находится в Японии, в префектуре Яманаси. Это регион, который многие туристы знают благодаря горе Фудзи, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Express.

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Отель основал Фудзивара Махито ещё в 705 году. С тех пор заведение не перестает принимать гостей и сохраняет статус семейного отеля. Его история уже перешагнула отметку в 1 300 лет, поэтому "Нисияма Онсен Кейунка" считается старейшим отелем в мире.

Особенность этого места не только в его возрасте. Заведение более 13 веков передается в пределах одной семьи, а сейчас им управляет уже 52-е поколение владельцев. В 2011 году отель официально попал в Книгу рекордов Гиннеса.

"Нисияма Онсен Кейунка" / Фото Booking.com

На фоне такой истории даже Королевский монетный двор Великобритании, которому около 1150 лет, выглядит моложе. Такое сравнение хорошо показывает масштаб возраста отеля, который начал работать задолго до многих известных европейских учреждений.

Окрестности "Нисияма Онсен Кейункана" тоже не похожи на популярные туристические курорты с крупными комплексами. В поселке сохранилась спокойная традиционная атмосфера, а вместо масштабной застройки там работают семейные заведения. Благодаря этому туристы могут почувствовать, будто попали в другое время.

Добраться до отеля не так просто. Сначала нужно приехать в Сидзуоку, затем сесть на скоростной поезд и около часа ехать на восток до поселка Минобу. Оттуда гостей забирает микроавтобус.

Несмотря на интерес со стороны туристов, владельцы не спешат чрезмерно модернизировать отель. Внутри по-прежнему нужно ходить без обуви, хотя в некоторых других семейных заведениях уже разрешают носить другую обувь. В то же время для иностранных гостей сделали одну заметную уступку – заказали более крупные традиционные матрасы-футоны. Это изменили после того, как отель попал в Книгу рекордов Гиннеса и привлек больше внимания западных туристов.

Что известно о доме в Японии, где время как будто остановилось

В японской префектуре Ямагути исследователь заброшенных мест наткнулся на загадочный дом, который, вероятно, принадлежал состоятельному бизнесмену. Внутри остались мебель, фотоальбомы и предметы быта.

Автор находки обратил внимание на логотип Asahi Shimbun – одной из старейших и самых известных газет Японии. Из-за этого он предположил, что дом мог принадлежать одному из руководителей издания или состоятельному сотруднику компании.