Напоминает ракету: в Марокко появилась самая высокая башня страны

В Марокко открыли башню Мухаммеда VI, которая стала новой архитектурной доминантой страны. 250-метровый небоскреб с силуэтом, напоминающим ракету, теперь является самым высоким зданием Марокко и входит в число самых высоких завершенных сооружений Африки.

Как выглядит самая высокая башня Марокко?

Башня Мухаммеда VI возвышается на берегу реки Бу-Регрег между Рабатом и Сале, пишет Dezeen.

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Его стройный корпус с плавными изгибами сужается кверху, из-за чего здание напоминает ракету. Небоскреб насчитывает 55 этажей и заметно выделяется на фоне окружающей застройки.

Именно образ ракеты лег в основу архитектурной концепции. Архитектор Рафаэль де Ла-Оз и студия Хакима Бенджеллуна создали проект, вдохновленный воспоминаниями марокканского бизнесмена Отмана Бенджеллуна о посещении симулятора полета NASA в 1969 году.

Самая высокая башня Марокко / Фото Dezeen

Южный фасад здания покрывает двойная фотоэлектрическая оболочка. Она не только придает башне характерный вид, но и помогает вырабатывать солнечную энергию и защищать внутренние пространства от перегрева.

Что расположили внутри башни?

За стеклянными фасадами разместили офисы, жилые апартаменты, выставочные пространства, обсерваторию и отель Waldorf Astoria. У подножия небоскреба обустроили просторный вестибюль, зону приема гостей, рестораны, выставочные залы и банковское отделение.

Башня Мухаммеда VI / Фото Dezeen

Интерьеры разработал французский дизайнер Пьер-Ив Рошон. Для отделки использовали белый мрамор, бронзу, матовую латунь, редкую кожу, традиционную плитку зелидж и деревянные панели. Такое сочетание материалов должно было создать сдержанные и вневременные пространства.

Какой рекорд установила башня Мухаммеда VI?

Строительство небоскреба началось в 2017 году по инициативе Отмана Бенджеллуна. Проект реализовала компания O Tower, входящая в состав O Capital Group.

После завершения строительства башня Мухаммеда VI опередила 210-метровую мечеть Хасана II в Касабланке и стала самым высоким зданием Марокко. Сейчас она является третьим по высоте завершенным сооружением на африканском континенте.

Каким будет новый самый высокий небоскреб в Европе?

В польском Вроцлаве планируют возвести самый высокий небоскреб в Европе. Новый Giant Tower будет иметь 272 метра в высоту и станет одной из самых масштабных инвестиций в современную застройку города.

Первые два этажа комплекса хотят сделать открытыми для жителей и туристов. Авторы проекта Giant Development Group рассчитывают, что новый комплекс станет не только офисным центром, но и одним из самых заметных мест в современном Вроцлаве.